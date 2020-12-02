Yenilenen yolda çizgi çalışması da tamamlandı - Son Dakika

Saruhanlı ilçesi, Halitpaşa Mahallesi'ne bağlantıyı sağlayan giriş yolunda sıcak asfalt çalışması gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, son olarak mevcut yolda bordür ve çizgi boyama çalışması yaptı. Yapılan çalışmayla mevcut yola, hem estetik hem de ulaşımda güven kazandırıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Saruhanlı ilçesi Halitpaşa Mahallesi'ne bağlantıyı sağlayan giriş yolunda geçtiğimiz günlerde başlattığı sıcak asfalt çalışmasını tamamladı. Yenilenen yolda, Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından da bordür ve çizgi boyama çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, yenilenen yolda çizgi ve bordür boyama çalışması yaparak, trafik akışının daha sağlıklı gerçekleşmesini sağladıklarını belirtti. - MANİSA