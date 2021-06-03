Üye Girişi
Yenilenen yüzüyle "Cennet-Cehennem" obruklarına yılda 500 bin turist çekmek hedefleniyor - Son Dakika

Yenilenen yüzüyle "Cennet-Cehennem" obruklarına yılda 500 bin turist çekmek hedefleniyor

03.06.2021 11:04
Yenilenen yüzüyle

Mersin'de 70 metre derinliğindeki yeşil tabiatıyla "cennet" ve 128 metrelik ürkütücü yapısıyla "cehennem" olarak adlandırılan tarihi obrukların, yenilenen yüzüyle bir yılda 500 bin turisti ağırlaması hedefleniyor.

Mersin'de 70 metre derinliğindeki yeşil tabiatıyla "cennet" ve 128 metrelik ürkütücü yapısıyla "cehennem" olarak adlandırılan tarihi obrukların, yenilenen yüzüyle bir yılda 500 bin turisti ağırlaması hedefleniyor.

Silifke ilçesindeki "Cennet ve Cehennem Obrukları" için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "2020 Yılı Turizmde Destinasyon Yönetimi Fizibilite Destek Programı" kapsamında Mersin Valiliği koordinasyonunda, Çukurova Kalkınma Ajansı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Silifke Belediyesinin destekleriyle yürütülen iyileştirme çalışmaları tamamlandı.

İlginç yapısıyla öne çıkan bölge, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde ziyarete açıldı.

Kuş seslerinin yankılandığı yeşil tabiatı ve dibinden akan suyuyla "cennet" olarak adlandırılan 70 metre derinliğindeki obruğun, 452 basamaklı yürüyüş yolunda ve tabanındaki Meryem Ana Kilisesi'nde iyileştirme yapıldı.

Elips biçiminde 250 metrelik çapı olan obruğa merdivenle inmekte zorluk yaşayan yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan ziyaretçiler için inşa edilen asansör de hizmete açıldı. Girişi obruğun tabanında olan ve doğal su akan mağaraya da yürüyüş yolu kazandırıldı.

"Cehennemi izlemek" artık daha kolay

Ürkütücü atmosferiyle öne çıkan, içbükey kenarları nedeniyle inilmesi mümkün olmayan 128 metre derinlikteki Cehennem obruğuna da cam seyir terası yapıldı.

Önceki dönemlerde incelenmesi zor olan obrukta, seyir terası sayesinde daha kolay gözlemlenme imkanı oluşturuldu. Ziyaretçiler için sosyal alanların da hazırlandığı bölgenin otoparkı yeniden düzenlendi.

Obruklar, sezonun açılmasıyla çok sayıda ziyaretçiyi ağırlamaya başladı.

"Ziyaretçi sayısı önceki sezonlarda yıllık 80 bin ile 100 bin arasındaydı"

Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, AA muhabirine, obrukların, seyir terası, yürüyüş yolları ve asansör gibi birçok yenilikle daha iyi hale getirildiğini söyledi.

Bölgeye turist çekme hedeflerinden bahseden Altunok, "Yapılan yatırımlarla önceki sezonlarda yıllık 80 bin ile 100 bin arasında olan ziyaretçi sayısının, bu yıl Kovid-19'un etkisinin azalmasıyla 500 bine ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

Asansörün dezavantajlı ziyaretçiler için yapıldığını anlatan Altunok, şöyle konuştu:

"Cennet obruğunun 452 basamaklı merdiveni var. Merdivenden inip, çıkmak yaşlıları, engellileri yoruyordu. Şimdi yapılan asansörle hem bu sorun ortadan kalkacak hem de obruğun içerisinde görülmesi gereken güzel yerler, sular, sarkıtlar daha rahat görülecek. Cehennem olarak adlandırılan tarafta da daha önce küçük bir seyir sarkıtı vardı. Şu an çok daha büyük bir cam seyir terası yapıldı. Bunlarla beraber insanlar orayı daha rahat gezecek ve cam alan üzerinden Cehennemi daha rahat inceleyecekler. Çalışmalar yaklaşık 1 yıl sürdü. Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan'a, Valiliğimize, bölge milletvekillerine, emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz."

Altunok, obrukları ziyarete gelenlerin yakın mesafedeki birçok önemli eseri de görme imkanı bulabildiğini, bölgede Astım Mağarası, Adam Kayalar ve Helenistik dönemden kalan Uzuncaburç Antik Kenti'nin bulunduğunu ifade etti.

Ziyaretçiler iyileştirmelerden memnun

Obrukları görmeye gelen Emre Bal, ilk defa ziyaret ettiği bölgeyi çok beğendiğini belirterek, "Arkadaşımla Cennet obruğunun en dibine kadar indik, bence harika. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Merdivenlerden mağaranın en ucuna kadar indik. Zifiri karanlık vardı, harikaydı. Cehennem tarafına da baktık. Bende biraz yükseklik korkusu var, cam olan yerde adım atamadım, çok korktum, biraz geri plandan izledim. Orası da burası da harikaydı." ifadelerini kullandı.

Ankara'dan gelen Nazmiye Çobanoğlu da obrukları uzun zamandır merak ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bana çocukluğumda 'Cehennemin orada bir korku hissediyoruz' derlerdi, ben de merak ederdim. Tabii ki yukarıda olunca çok sıkıntı değil ama yine de görüntü olarak hoş şeyler hissettirmiyor. Cennet tarafında ise içerideki havayı solumak bile ayrı rahatlık veriyor. İnmesi biraz zor oluyor ama doğa olarak çevrenin tamamı hoşumuza gitti. Buraya gelirken yolculuk boyunca çevreyi de beğendik. Cennetteki mağaranın içerisinde su sesleri ayrı bir huzur verdi. Merdivenleri inerken gelen kuş sesleri, ağaçların, doğanın görüntüsü hepsi ayrı güzellikler. Merdivenle indik ama çıkarken asansörü kullanarak bu yorgunluğu atacağız."

Arkadaşlarıyla Ankara'dan gelen ziyaretçilerden Asuman Dadanlar da obruğun her köşesini gezmeye çalıştığını belirterek, "Buraya ilk kez geldim ve çok beğendim. Zaten hep duyuyorduk burayı ama canlı olarak görmek, içindeki bu atmosferde bulunarak havayı teneffüs etmek çok güzel. Cehennem tarafından insan biraz ürküyor ama manzarası güzel." ifadelerini kullandı.

Yenilenen yüzüyle Cennet-Cehennem obruklarına yılda 500 bin turist çekmek hedefleniyor
Yenilenen yüzüyle Cennet-Cehennem obruklarına yılda 500 bin turist çekmek hedefleniyor
Yenilenen yüzüyle Cennet-Cehennem obruklarına yılda 500 bin turist çekmek hedefleniyor
Yenilenen yüzüyle Cennet-Cehennem obruklarına yılda 500 bin turist çekmek hedefleniyor
Yenilenen yüzüyle Cennet-Cehennem obruklarına yılda 500 bin turist çekmek hedefleniyor

Çukurova, Turizm, turist, Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Yenilenen yüzüyle 'Cennet-Cehennem' obruklarına yılda 500 bin turist çekmek hedefleniyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Taş ezme makinesine düşünce bacağı kopan işçi, kepçeyle taşındı Taş ezme makinesine düşünce bacağı kopan işçi, kepçeyle taşındı Yunanistan'ı, Türkiye'nin KKTC'de kuracağı SİHA üssü ürküttü! Basın, Yunanistan'ı, Türkiye'nin KKTC'de kuracağı SİHA üssü ürküttü! Basın, "İşgal" manşetleri attı Eski nişanlısı genç kadının hayatına kabusa çevirdi! Kapısının üzerinde 6 tane kilit var Eski nişanlısı genç kadının hayatına kabusa çevirdi! Kapısının üzerinde 6 tane kilit var Cumhurbaşkanı Erdoğan sporculara Cumhurbaşkanı Erdoğan sporculara "Madalyaları çaldırmayın" uyarısı yaptı: Kasa hediye edebiliriz Acılı evlat korkunç geceyi anlattı! Babası annesini öldürerek, cansız bedeninin bodrumda çürümeye terk etmiş Acılı evlat korkunç geceyi anlattı! Babası annesini öldürerek, cansız bedeninin bodrumda çürümeye terk etmiş Sanat dünyasını yasa boğan ölüm! Yapımcı Hasan Saltık, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Sanat dünyasını yasa boğan ölüm! Yapımcı Hasan Saltık, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Evinde başından vurulmuş ve çıplak halde bulunan genç kadının, küfür ettiği için öldürüldüğü ortaya çıktı Evinde başından vurulmuş ve çıplak halde bulunan genç kadının, küfür ettiği için öldürüldüğü ortaya çıktı Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
11:58 Boşanma iddialarına hızlı yanıt! Rasim Ozan Kütahyalı boşanma haberini tiye aldı
11:56 Taş ezme makinesine düşünce bacağı kopan işçi, kepçeyle taşındı
11:51 Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal istifa etti!
11:50 Yunanistan'ı, Türkiye'nin KKTC'de kuracağı SİHA üssü ürküttü! Basın, "İşgal" manşetleri attı
11:47 Uzman ismin uyarısı korkuttu: Yeni kapanmaların olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerek
11:33 1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor
11:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "En kısa zamanda tamamlanacak" dediği 4. yargı paketinin detayları belli oldu
11:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, kulüplerin borç batağından kurtulması için yeni düzenleme: Uçuk menajerlik ücretleri tarih oluyor
11:07 Altın güne düşüşle başladı! Gram fiyatı 525 liradan işlem görüyor
11:02 Obama'dan "Uzaylıların varlığı kanıtlanırsa ne olur?" sorusuna silahlanmaya gönderme yapan cevap geldi
Boşanma iddialarına hızlı yanıt! Rasim Ozan Kütahyalı boşanma haberini tiye aldı Boşanma iddialarına hızlı yanıt! Rasim Ozan Kütahyalı boşanma haberini tiye aldı         
11:58
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal istifa etti! Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal istifa etti!         
11:52
Uzman ismin uyarısı korkuttu: Yeni kapanmaların olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerek Uzman ismin uyarısı korkuttu: Yeni kapanmaların olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerek         
11:48
1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor 1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor         
11:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, kulüplerin borç batağından kurtulması için yeni düzenleme: Uçuk menajerlik ücretleri tarih oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, kulüplerin borç batağından kurtulması için yeni düzenleme: Uçuk menajerlik ücretleri tarih oluyor         
11:15
Obama'dan Obama'dan "Uzaylıların varlığı kanıtlanırsa ne olur?" sorusuna silahlanmaya gönderme yapan cevap geldi         
11:03
Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler         
10:51
Adana Demirspor, Gökhan Gönül'den sonra bir bomba daha! Gomis bitiyor Adana Demirspor, Gökhan Gönül'den sonra bir bomba daha! Gomis bitiyor         
10:47
Haziran zamları belli oldu! Kiralarda %14,13 oranında artış olacak Haziran zamları belli oldu! Kiralarda %14,13 oranında artış olacak         
10:36
Son dakika: Mayıs ayında TÜFE yüzde 0,89 artarken yıllık enflasyon yüzde 16,59 oldu Son dakika: Mayıs ayında TÜFE yüzde 0,89 artarken yıllık enflasyon yüzde 16,59 oldu         
10:03
WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime "Çocuğumu teste getirdim, tatil günümde bari rahat bırakın" cevabını veren memur sürüldü         
09:13
Kaçırılan liseli kız, yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu Kaçırılan liseli kız, yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu         
09:12
Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti         
00:55
Sofia Vergara, televizyon ekranlarında kalçasıyla ceviz kırmaya çalıştı Sofia Vergara, televizyon ekranlarında kalçasıyla ceviz kırmaya çalıştı         
22:18
Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü         
20:52
Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! "Dostluk bitti, kendini kolla" tehdidi         
20:22
"İstediğimle yatarım" diyen eşini öldüren adam, mahkemede hüngür hüngür ağladı         
15:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 12:04:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yenilenen yüzüyle "Cennet-Cehennem" obruklarına yılda 500 bin turist çekmek hedefleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement