Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan yazılı açıklamada, 2022-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül , Alan Bilgisi oturumlarının 24 ve 25 Eylül, ÖABT oturumlarının ise 2 Ekim'de uygulanacağı hatırlatıldı.

Kaynak: AA

Eylül, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 2022-KPSS'de sınav merkezini değiştirmek isteyenlerin başvuruları 11 ve 12 Ağustos'ta alınacak - Son Dakika

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