Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmeliği - Son Dakika

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmeliği

İkinci el cep telefonu ve tabletlerin satışıyla ilgili yeni yönetmeliğin vatandaşlar açısından iyi olduğunu anlatan yerel telefoncular, kurumsal firmalarla rekabet edemeyecekleri için de endişe duyduklarını dile getirdi.

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İkinci el cep telefonu ve tabletlerin satışıyla ilgili yeni yönetmeliğin vatandaşlar açısından iyi olduğunu anlatan yerel telefoncular, kurumsal firmalarla rekabet edemeyecekleri için de endişe duyduklarını dile getirdi.

Ticaret Bakanlığı'nın "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmeliğe göre, piyasada sıklıkla tercih edilen ikinci el cep telefonu ve tabletler belirli standartlarda yenilenerek garantili ve sertifikalı şekilde satışa sunulacak. Düzenlemede; yeniden ambalajlama, ambalaj üzerinde "yenilenmiş ürün" ibaresine yer verme, fatura düzenleme ve en az 1 yıl süreyle garanti verme gibi şartlar bulunurken, ikinci el telefon satıcıları ise yönetmelik nedeniyle zarar etmekten endişe duyduklarını söylediler. Söz konusu düzenlemeyle birlikte kurumsal firmalarla rekabet edemeyeceklerini ifade eden telefoncular, küçülmeye gidebileceklerini ya da farklı sektörlere yönelebileceklerini belirttiler.

"Bu düzenlemeyle önümüz tıkanacak"

Düzenlemedeki şartları yerine getirdikten sonra kar marjının oldukça düşeceğini ve neredeyse hiç kazanç sağlayamayacaklarını vurgulayan 10 yıllık telefoncu Berat Sönmez, "Yeni düzenlemede ikinci el cihazlarda garanti istenecek. En az 1 sene garanti verilecek, kutu ve fatura oluşturulacak. Bizim gibi küçük mahalle esnafı güven üzerine çalışıyor. Güven varsa mahalleli ya da etrafındakiler seni tanıyor. Gelip bir şekilde senden alıyor. Yeri geliyor ikinci el taahhütnamesi veriyorsun. Bu düzenlemede tamamen önümüz tıkanacak. İnsanlar telefonu kutusuz getiriyor. Bu işi yapıyorsan almak zorundasın. Sıfır cihazlarda büyük firmalarla baş edemiyorsun. Fatura düzenlenecek, kutu, fatura ve bir sene garanti verilecek. İçinden çıkmanız mümkün olmayacak. 500 liraya bir cihaz aldığında bunu satacağın maksimum fiyat 700-750 liradır. Gider pusulası çıkıp, Katma Değer Vergisi'ni verdiğinde sana 50-100 lira para kalacak. Bunu da kutusuna, belgelere masraf yaptığında hiçbir kar marjı kalmayacak" şeklinde konuştu.

"Vatandaş açısından iyi"

Yeni düzenlemenin kötü niyetli satıcıların önünü kesebileceğini ve bu nedenle vatandaş açısından iyi olduğunu söyleyen Sönmez, bu kez internet üzerinden kayıt dışı satışın artabileceğinin altını çizdi. Berat Sönmez konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Vatandaş açısından iyi. Kötü niyetli satıcılar bu sektörde ister istemez var. Onlar zaten bunu uygulamayacak. Zaten o niyet varsa daha fazla masrafa girmeyecek. El altından satacak. İnternet üzerinden satacak. Zaten internet üzerinden muazzam bir satış var. Algı, vergi yok. Benim verdiğimden daha aşağı fiyata verebiliyor, ama bir sıkıntı çıktığında karşında muhatap bulamıyorsun. İnsanlara daha ucuz diye cazip geliyor. Bunun önüne daha da set koymak gerekirken tam tersine önü açılmış olacak. Herkes el altından köşe başlarından satmaya başlayacak büyük ihtimalle." - ESKİŞEHİR

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 10:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmeliği - Son Dakika Ekonomi

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