Yenilgi sonrası şok açıklama! Falcao...

Galatasaray taraftarlarının transferini sabırsızlıkla beklediği Radamel Falcao'yla ilgili Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim'den gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi.

Galatasaray taraftarlarının transferini sabırsızlıkla beklediği Radamel Falcao'yla ilgili Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim'den gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi.



Portekizli teknik adam, Olimpik Lyon'a 3-0 mağlup oldukları karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında Kolombiyalı golcü için ayrılık sinyali verdi.



Yönetime hücum bölgesine oyuncu almaları için çağrıda bulunan Jardim, "Takımın ofansif gücü hakkında konuşmamızın zamanı geldi. Bu, bir transfer çağrısı mı? Şahsen bu çağrıya çoktan yaptım. Falcao'ya gelecek olursak kendisi, hazır olduğu ve burada kaldığı takdirde önümüzdeki hafta Aleksandr Golovin gibi sahada olacak." ifadelerini kullandı.



Deneyimli hocanın bu sözleri, dün Abdurrahim Albayrak ile birlikteyken çekilmiş fotoğrafı sosyal medyaya düşen 33 yaşındaki santrforun Monaco'dan ayrılmak üzere olduğu şeklinde yorumlandı.

Haber Yayın Tarihi:

Galatasaray, Fiorentina'ya farklı yenildi!

Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'li Lille evinde Nantes'ı 2-1 mağlup etti

Onyekuru'nun yeni takımı Monaco! İşte bonservis bedeli

Salah'tan örnek davranış! Yere düşen minik hayranının yanına gitti