Son Dakika Haberleri: Yenilgi sonrası şok açıklama! Falcao...
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Yenilgi sonrası şok açıklama! Falcao...

1 saat önce

Galatasaray taraftarlarının transferini sabırsızlıkla beklediği Radamel Falcao'yla ilgili Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim'den gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi.

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Galatasaray taraftarlarının transferini sabırsızlıkla beklediği Radamel Falcao'yla ilgili Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim'den gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi.

Portekizli teknik adam, Olimpik Lyon'a 3-0 mağlup oldukları karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında Kolombiyalı golcü için ayrılık sinyali verdi.

Yönetime hücum bölgesine oyuncu almaları için çağrıda bulunan Jardim, "Takımın ofansif gücü hakkında konuşmamızın zamanı geldi. Bu, bir transfer çağrısı mı? Şahsen bu çağrıya çoktan yaptım. Falcao'ya gelecek olursak kendisi, hazır olduğu ve burada kaldığı takdirde önümüzdeki hafta Aleksandr Golovin gibi sahada olacak." ifadelerini kullandı.

Deneyimli hocanın bu sözleri, dün Abdurrahim Albayrak ile birlikteyken çekilmiş fotoğrafı sosyal medyaya düşen 33 yaşındaki santrforun Monaco'dan ayrılmak üzere olduğu şeklinde yorumlandı.
Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 09:55 
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