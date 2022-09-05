Eryaman Stadı'nda Ankaragücü tribününden sahaya atlayıp Beşiktaşlı futbolculara tekmeli saldırıda bulunan Berkay Ö., mahkemedeki ifadesinde, "Yaptığım hareketten dolayı pişmanım, maçın hararetiyle mantıklı hareket edemedim. Yenilgiye çok üzüldüm, alkolün etkisiyle sahaya girdim. Bakmakla yükümlü olduğum bir ailem var. Yaşanılanlardan dolayı çok pişmanım ve herkesten özür dilerim. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Ankaragücü, Eryaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar adliyeye sevk edildi (3) - Son Dakika

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