Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar adliyeye sevk edildi (3)

'YENİLGİYE ÇOK ÜZÜLDÜM'
Eryaman Stadı'nda Ankaragücü tribününden sahaya atlayıp Beşiktaşlı futbolculara tekmeli saldırıda bulunan Berkay Ö., mahkemedeki ifadesinde, "Yaptığım hareketten dolayı pişmanım, maçın hararetiyle mantıklı hareket edemedim. Yenilgiye çok üzüldüm, alkolün etkisiyle sahaya girdim. Bakmakla yükümlü olduğum bir ailem var. Yaşanılanlardan dolayı çok pişmanım ve herkesten özür dilerim. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.
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