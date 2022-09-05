Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar adliyeye sevk edildi (3) - Son Dakika
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Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar adliyeye sevk edildi (3)

05.09.2022 16:20
Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar adliyeye sevk edildi (3)

'YENİLGİYE ÇOK ÜZÜLDÜM'Eryaman Stadı'nda Ankaragücü tribününden sahaya atlayıp Beşiktaşlı futbolculara tekmeli saldırıda bulunan Berkay Ö., mahkemedeki ifadesinde, "Yaptığım hareketten dolayı pişmanım, maçın hararetiyle mantıklı hareket edemedim.

'YENİLGİYE ÇOK ÜZÜLDÜM'

Eryaman Stadı'nda Ankaragücü tribününden sahaya atlayıp Beşiktaşlı futbolculara tekmeli saldırıda bulunan Berkay Ö., mahkemedeki ifadesinde, "Yaptığım hareketten dolayı pişmanım, maçın hararetiyle mantıklı hareket edemedim. Yenilgiye çok üzüldüm, alkolün etkisiyle sahaya girdim. Bakmakla yükümlü olduğum bir ailem var. Yaşanılanlardan dolayı çok pişmanım ve herkesten özür dilerim. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.


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Kaynak: DHA

Ankaragücü, Eryaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar adliyeye sevk edildi (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar adliyeye sevk edildi (3) - Son Dakika
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