Yenilik Oluşturmak İstiyorsanız Sevdiğiniz İşi Yapmalısınız

TÜBİTAK Eski Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Şahin Gök gerçekleştirdi.

TÜBİTAK Eski Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Şahin Gök gerçekleştirdi. Girişimcilik konusunda öğrencilere bilgilerini aktaran Gök; girişimcilikte rüzgarın arkadan esmesi gerektiğini, heyecan ve doğru insanın bulunmasının önemli olduğunu belirterek, kişisel networkün geliştirilmesinin gerektiğini bildirdi.



Düzce Üniversitesi Kariyer Topluluğu'nun (DÜKAT) Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı 2018 1. Çağrı Programı kapsamında gerçekleştirdiği "DÜKAT'la Hayatın Farkındayız" etkinliğinin ikinci ve son gününde de birbirinden başarılı akademisyen, yapımcı, gazeteci ve müzisyen konuklar öğrencilerle buluştu. Düzce Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğin ilk konuşmasını 2016-2018 Dönemi TÜBİTAK Eski Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Şahin Gök gerçekleştirdi. Girişimcilik konusunda öğrencilere bilgilerini aktaran Gök; girişimcilikte rüzgarın arkadan esmesi gerektiğini, heyecan ve doğru insanın bulunmasının önemli olduğunu belirterek, kişisel networkün geliştirilmesinin gerektiğini, bunun için de gençlerin bu tarz kulüplere ve etkinliklere katılması tavsiyesinde bulundu. Doç. Dr. Mehmet Şahin Gök, girişimcilikte heyecanın önemli olduğunu ifade ederek "Neyi farklı yapabilirim?" sorusunun çok sorulması gerektiğini vurguladı.



Program, Gazeteci Oğuzhan Toracı ve "Kim Milyoner Olmak İster?" Programı Yapımcısı Mehmet Çam'ın katıldığı söyleşi ile devam etti. Medya ve gazetecilik üzerine öğrencilere bilgi ve deneyimlerini aktaran davetli konuklar, medya sektörünün güzel olduğu kadar yorucu bir sektör olduğunu dile getirdi. Başarılı kişilerin iyi takip edilmesi gerektiğini belirten ikili, bu kişilerin uç yönlerinin örnek alınarak fark yaratılabileceğine vurgu yaptı. Başarının başarısızlıklarla dolu olduğunu söyleyen misafir konuşmacılar, işini her zaman iyi yapan ve üretmekten vazgeçmeyenlerin başarılı olacağını katılımcılarla paylaştı.



Programın son davetli konuşmacısı Müzisyen ve Söz Yazarı Tankurt Manas ise yeniliğe ve kararlılığa vurgu yaptı. Herkesin sevdiği işi yapması gerektiğini söyleyen Tankurt Manas, "Yenilik oluşturmak istiyorsanız çok sevdiğiniz işi yapmalısınız. Herkes kendi şansını kendi yaratır. Hayat her zaman engellerle doludur ancak en önemli şey, karar verip hareket geçmektir." şeklinde konuştu. Öğrencilerin isteği üzerine sevilen şarkılarından da seslendiren Tankurt Manas, Düzce Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, programda emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.



Etkinlikte, özgün hat sanatçısı Hayrullah Altay'ın eserlerinin yer aldığı sergi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



Program, konuşmacılara plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. - DÜZCE

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