Yenilik Partisi Adana İl Başkanı Oğuzhan Ercan, silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı - Son Dakika
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Yenilik Partisi Adana İl Başkanı Oğuzhan Ercan, silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı

08.05.2022 20:49
Yenilik Partisi Adana İl Başkanı Oğuzhan Ercan, silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı

Yenilik Partisi Adana İl Başkanı Oğuzhan Ercan, afişleme çalışması yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı.

Yenilik Partisi Adana İl Başkanı Oğuzhan Ercan, afişleme çalışması yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Yenilik Partisi Adana İl Başkanı Oğuzhan Ercan, partisinin olağan genel kurulu öncesi afiş astığı sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Otomobilden açılan ateş sonucu bacağından yaralanan Ercan, Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ercan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ADANA

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Yenilik Partisi, Oğuzhan Ercan, Saldırı, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yenilik Partisi Adana İl Başkanı Oğuzhan Ercan, silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yenilik Partisi Adana İl Başkanı Oğuzhan Ercan, silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı - Son Dakika
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