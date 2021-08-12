Yenilik Partisi Genel Başkanı Başkanı Yılmaz'a davul-zurna ve meşaleli karşılama - Son Dakika

Yenilik Partisi Genel Başkanı, Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, memleketi Ardahan'da davul-zurna ve meşalelerle karşılandı.

Yılmaz, memleketi Ardahan'a gelişinde partililer tarafından Ardahan- Kars karayolunun girişinde araç konvoyu ile karşılandı. Kongre Caddesi'nde esnaf ve vatandaşı selamlayan Yılmaz, daha sonra partililerle birlikte Milli Egemenlik Parkı'ndaki Atatürk anıtı önüne gelerek, burada çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ardından Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki parti binasının açılışını gerçekleştiren Yılmaz, "Bütün Türkiye'de halka yan bakanları, ters bakacakları yerin dibine çakacak bir partidir burası. Bundan sonra Türkiye'deki siyaset değişecek. Biz 30 tane ilde teşkilat kurduk ve 41 ili tamamlayıp Türkiye'de Yenilik Partisini büyük kongreye götüreceğiz. Burası benim vatanım, baba toprağım ve onun için ilk çıkışı burada yaptık, bundan sonra buradan devam edeceğiz. Eğer bir ülkede 20 yıldır bir hükümet gitmiyorsa, onu gönderemiyorlarsa onlarda ya vicdan yoktur, ya akıl yoktur, ya da gerçekten niyet yoktur. Ormanlarımız cayır cayır yanıyor söndüremiyoruz, mülteciler geliyor durduramıyoruz. Türkiye'nin tekrardan düzeltilebilmesi ve çıktığı raydan aynı raya dönebilmesi için Yenilik Partisini ihtiyacı vardır. Ben korkak değilim ve hiç kimseden de korkum yok, hiç kimseye de hesabım yok, karın ağrım da yok ve kimseden tereddüdüm de yok" dedi.

Siyasette önemli olanın fikir ve idealin olması gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Siyasette önemli olan fikrin ve idealin olmasıdır. Siyaset bir 'aşk' gibidir. Siyaset memleket için peşine düşeceğimiz bir aşktır. Eğer onu yapabiliyorsan gerçekten siyasetçisin. Koltukçular, parayı alıp yan gelenler, Türkiye'nin dertleriyle kederlenmeyenler, sevinciyle sevinmeyen insanlar bugün başımıza musallat olmuş. ve bizim kesinlikle bu dönemi kurtarmamız lazım. Türkiye'nin önünü açmamız lazım. Bu parti ne Cumhur İttifakı'nda ne Millet İttifakı'nda yer alıyor. Vatandaş kesinlikle eziliyor, sömürülüyor. Meclis var, yasa yok, denetim yok" diye konuştu.

Merdiven altı siyaset yapanlardan asla olmayacaklarını söyleyen Yılmaz, "Biz halkın karşısındayız, varsa açığımız insanlar yüzümüze söyleyecek. Eleştirecekler ve biz de onlardan gocunmayacağız. Doğru için çalışacağız, ülkenin doğrusu için çalışacağız" şeklinde konuştu. - ARDAHAN