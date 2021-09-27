Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Diyarbakır annelerini ziyaret etti - Son Dakika

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine ziyarette bulundu.

Yılmaz, Eylül 2019'dan bu yana HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan ailelerle görüştü.

Annelerin çok büyük acılar çektiğini dile getiren Yılmaz, "Teröre lanet olsun. Acı çektiren insanlara lanet olsun. PKK'nın bu yaptığı, emin olun ki Kürt halkında büyük bir öfke yaratıyor. Bu öfke de dalga dalga yayılıyor." dedi.

Diyarbakır'daki kadın derneklerine de çağrıda bulunan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Siz hiç bu annelerin acısını duydunuz mu? Hiç buraya gelmek aklınıza geldi mi? Bu insanlar insan değil mi? Bunların evlatları yok, kayıp. Nerede olduğunu bilmiyorlar. Yaşıyor mu yaşamıyor mu bilmiyorlar. Siz hiç bu acıyı hissetiniz mi? Bunlar da bizim insanımız, bunlar da bu ülkenin insanı. Bunların da çocuklarıyla ilgili umutları, hayalleri vardı. O umut şu anda solmuş. Gelin destek olun. Hep birlikte kurtaralım. Sağ salim gelsinler. Ülkelerine dönsünler. Bu aileler zaten acılı, bunların acılarına ortak olun ve umudu birlikte yeşertelim."