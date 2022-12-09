Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan saldırgan neden yaptığını verdiği ifadede açıkladı - Son Dakika
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Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan saldırgan neden yaptığını verdiği ifadede açıkladı

09.12.2022 19:24

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ı partisinin genel merkezinde bıçaklayan saldırgan Serhat K., emniyette verdiği ifadede kimseden talimat almadığını, devlet büyüklerine yönelik sözleri nedeniyle Yılmaz'ı bıçakladığını belirtti.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, çarşamba akşamı partisinin Ankara Çankaya'daki genel merkezinde bıçaklı saldırıya uğradı. 4 bıçak darbesi alan Yılmaz hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan Serhat K. ise, Bolu Otobüs Terminali'nde polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp Ankara'ya getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Serhat K. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilirken, poliste verdiği ifade de ortaya çıktı.

DEVLET BÜYÜKLERİNE YÖNELİK SÖZLERİ NEDENİYLE BIÇAKLAMIŞ

Serhat K.'nın emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. Serhat K.', emniyetteki ifadesinde, devlet büyüklerine yönelik sözleri nedeniyle Öztürk'ü bıçakladığını, kimseden talimat almadığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Ölümden dönen Yılmaz, hastaneden paylaştığı videolarda olay anını anlatıp saldırganla ilgili bilgiler verdi. Saldırganın Tuzlucalı olduğunu, İstanbul Küçükçekmece'de oturduğunu söylediğini aktaran Öztürk Yılmaz, şunları söyledi: "Konuştuk beş dakika. Benim bu arada görüşmelerim var. Çok teşekkür ettim. İsterseniz size bir kahve ikram edeyim dedim. 'Olur, kahvenizi içmekten mutlu olurum.' dedi.

"ARKAMI DÖNDÜM, BIÇAĞI ÇEKTİ"

Arkamı döndüm, bıçağı çekti, direkt boğazıma çekmeye çalıştı. O arada fark edip ani bir hareket yapınca bu defa arkadan dört defa üst üste vurdu ve kaçtı. Kaçarken peşine düştüm. Arkadaşlarımız da peşine düştü, iki bayan arkadaşımız vardı. Ondan sonra da kaçtı, gitti. Olay bu" ifadelerini kullandı.

"ERKEKSENİZ, SİZ KARŞIMA ÇIKIN"

Yılmaz, yaptığı paylaşıma "İtlerini göndererek bana mesaj vermek isteyenler şunu bilsin, ben sizden korkmuyorum, kaldığım yerden daha güçlü bir şekilde devam edeceğim! Korkudan kaçmayacağım, korkunun üzerine yürüyeceğim! Erkekseniz, siz karşıma çıkın, 5 paralık adamlarınızı göndermeyin!" notunu düştü.

"NİYE 5 PARALIK ADAMLARINIZI YOLLUYORSUNUZ"

Yılmaz paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Yaptıranlara söylüyorum ve başta Erdoğan'a söylüyorum. Siz hiçbir şey yapamazsınız. Allah istemedikçe sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Sizden korkan sizin gibi olsun. Hiçbir şey yapamazsınız siz. Ben Musul'da yaşamışım dik gelmişim. Hayatımda hiçbir zaman kimseye teslim olmamışım. Yenilik Partisi'ni kurmuşum ve hiç kimsenin uşaklığını yapmıyorum. Siz yanlış adamlarsınız ve gideceksiniz. Erkekseniz kendiniz gelsenize. Niye 5 paralık adamlarınızı yolluyorsunuz."

"BIÇAK YARALARIM ÇOK DERİN"

Öte yandan taburcu olduğu hastanenin önünde açıklama yapan Öztürk Yılmaz, "Bir tane şahıs bizim sevenimiz olarak geldi. İki, üç dakika benim yanımda kaldı. Kendisine bir kahve ikram etmek istediğimde arkamda kaldı o an. Bıçağı çekip boynumdan vurmak istedi ve arkadan da 4 tane bıçak yarası aldım, bıçak yaralarım çok derin. Bugün tedavi oluyorum ama tedavim evde sürecek" dedi.

ÖZTÜRK YILMAZ KİMDİR?

Yılmaz, 11 Haziran 2014 tarihinde DEAŞ tarafından Musul Başkonsolosluğu'na yapılan baskın sonrası 43 kişiyle birlikte 101 gün boyunca alıkonuldu. 20 Eylül 2014 tarihinde 43 personeli ile birlikte serbest bırakıldı. 2 Temmuz 2015 tarihinde Büyükelçiler Kararnamesi ile Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi olarak atandı. Duşanbe Büyükelçiliği görevinden 3 Eylül 2015 tarihinde istifa ederek, 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan erken genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ardahan 1. sıra milletvekili adayı oldu ve milletvekili seçildi. 20 Kasım 2018 tarihinde CHP'den ihraç edildi. 20 Temmuz 2020 tarihinde Yenilik Partisi'ni kurdu ve 9 Ağustos 2020 tarihinde partinin genel başkanı seçildi.

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