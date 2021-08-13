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Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, Ardahan'daki STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu Açıklaması - Son Dakika

Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, Ardahan'daki STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu Açıklaması

13.08.2021 11:55
Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, Ardahan'daki STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu Açıklaması, System.String[]

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, enerji, tarım ve kalkınmaya önem vereceklerini belirterek, "Ülke Yenilik Partisi ile yeni döneme girecek ve kalkınma yapacak.

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, enerji, tarım ve kalkınmaya önem vereceklerini belirterek, "Ülke Yenilik Partisi ile yeni döneme girecek ve kalkınma yapacak. Gün yenilik, birlik günü. Bizler halkı birleştireceğiz, ayrıştırmayacağız. Halka değer vereceğiz, hizmet edeceğiz." dedi.

Bazı ziyaret ve parti çalışmalarında bulunmak üzere memleketi Ardahan'da bulunan Yılmaz, Kura Nehri kıyısındaki bir restoranda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Yenilik Partisi ile Türkiye'deki siyasetin değişeceğini söyledi.

Pazartesi günü Iğdır'da olacağını ardından Van'a geçeceğini ifade eden Yılmaz, "Türkiye'de Yenilik Partisi'ni büyük kongreye götüreceğiz. Ardahan'da çok büyük bir teveccüh ile karşılandık. Burası benim memleketim, vatanım ve çok mutlu oldum." diye konuştu.

Yılmaz, hükümetin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politikasını eleştirerek, "Enerjiye, tarıma ve kalkınmaya önem vereceğiz. Ülke Yenilik Partisi ile yeni döneme girecek ve kalkınma yapacak. Gün yenilik, birlik günü. Bizler halkı birleştireceğiz, ayrıştırmayacağız. Halka değer vereceğiz, hizmet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, Ardahan'daki STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu Açıklaması - Son Dakika


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