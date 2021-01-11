Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz: "Ekonomiye destek için 100 milyarlık bir paket açıklanması gerekir" - Son Dakika

Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz: "Ekonomiye destek için 100 milyarlık bir paket açıklanması gerekir"

11.01.2021 11:09
Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz:

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, esnafın durumunun kötü olduğunu savunarak, "Ekonomiye destek için 100 milyarlık bir paket açıklanması gerekir." dedi.

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, esnafın durumunun kötü olduğunu savunarak, "Ekonomiye destek için 100 milyarlık bir paket açıklanması gerekir." dedi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, WhatsApp'ın, kullanıcılarına yönelik "zorunlu güncelleme" kararını eleştirerek, kişisel verilerin ihlali anlamına gelecek bir risk oluştuğunu kaydetti.

Devletin, hükümetin duruma müdahale ederek bir önlem alması gerektiğini belirten Yılmaz, şirketle de görüşülerek bir anlaşmaya varılmasını ve halka da açıklama yapılmasını istedi.

Ziyaretlerinde, esnafın "kan ağladığını" gördüğünü söyleyen Yılmaz, esnafın hafta sonu yasaklarının kaldırılmasını talep etti.

Vergilerin çok yüksek olduğunu, stopaj vergisinin kaldırılması gerektiğini savunan Yılmaz, "Pandemi sürecinde yeni bir paket açıklanması gerekir, 'Ekonomiyi canlandırma paketi'. Ekonomiye destek için 100 milyarlık bir paket açıklanması gerekir." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz: 'Ekonomiye destek için 100 milyarlık bir paket açıklanması gerekir' - Son Dakika


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