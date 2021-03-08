Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, kadınların siyasete girmesi gerektiğini söyledi - Son Dakika

Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, kadınların siyasete girmesi gerektiğini söyledi

08.03.2021 11:25
Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, kadınların siyasete girmesi gerektiğini söyledi, System.String[]

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, kadının ekonomik, sosyal ve iş hayatında eşit ve adil bir şekilde yer alması için mutlaka siyasete girmesi gerektiğini söyledi.

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, kadının ekonomik, sosyal ve iş hayatında eşit ve adil bir şekilde yer alması için mutlaka siyasete girmesi gerektiğini söyledi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de kadınların aile içinde şiddete, sosyal ve iş hayatında ise cinsiyet ayrımcılığı ve kültürel baskıya maruz kaldığını söyleyen Yılmaz, 2019 Kadın Barış ve Güvenlik Endeksi'ne göre Türkiye'nin 167 ülke arasında 114. sırada, Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu'na göre de 153 ülke arasında 133. sırada olduğunu belirtti.

Kadına karşı din ve kültürün istismar edildiğini dile getiren Yılmaz, bu nedenle Türkiye'nin kadın konusunda olması gereken noktanın çok gerisinde kaldığını savundu.

Deyim ve atasözlerinde bile kadını hor gören, aşağılayan ifadelerin bulunduğuna işaret eden Yılmaz, toplumda kadının yerini sadece evi ve çocukları olarak gören yanlış bir anlayışın hakim olduğunu vurguladı.

Yılmaz, "Kadının ekonomik, sosyal ve iş hayatında eşit ve adil bir şekilde yer alması için mutlaka siyasete girmesi gerekir. Bunun dışında konuşulan her şey hikayedir. Çünkü kadın siyasette olursa çıkan yasalar içerisindeki ayrımcı unsurları ayıklar, kendileriyle ilgili olumsuz bir şey varsa onları işin başında yani Meclis'te engeller. Kadın siyasette yoksa her türlü ayrım olur. Çünkü erkek egemen bir toplumun hazırladığı kadına yönelik yasalardan eşitlik ve adalet çıkmaz. Kadının yerini erkekler tayin etmemeli. Erkeklerin buna hakkının olmaması gerekir." diye konuştu.

Yılmaz, parti olarak, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa kadın-erkek eşitliğini yüzde yüz olacak şekilde uygulamaya soktuklarını, partilerinin yönetim kademesinde "yüzde 50 kadın, yüzde 50 erkek" olacak şekilde bir politikayı hayata geçirdiklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, kadınların siyasete girmesi gerektiğini söyledi - Son Dakika


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