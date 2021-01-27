Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz Karabük'te - Son Dakika

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Karabük'e gelerek çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Yılmaz, beraberinde partisinin bazı yönetim kurulu üyeleri ile ilk olarak Özçelik-İş Sendikası Karabük Şubesi'ne geldi.

Şube Başkanı Ulvi Üngören'den çalışmalarla ilgili bilgi alan Yılmaz, parti olarak yapacaklarını anlattı.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Karabük Şube Başkanı Celal Bulut'u da ziyaret eden Yılmaz, görüş alışverişinde bulundu.

Yılmaz, daha sonra kent merkezinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.