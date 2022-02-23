Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, Rusya-Ukrayna gerilimini değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, Rusya-Ukrayna gerilimini değerlendirdi

23.02.2022 17:31
Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, Rusya-Ukrayna gerilimini değerlendirdi

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin, Rusya'nın Abhazya ve Osetya'da olduğu gibi Donetsk ve Luhansk bölgelerinde de aynı senaryoyu uygulayacağını söyledi.

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Rusya- Ukrayna gerilimine ilişkin, Rusya'nın Abhazya ve Osetya'da olduğu gibi Donetsk ve Luhansk bölgelerinde de aynı senaryoyu uygulayacağını söyledi.

Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Rusya ve Ukrayna hattındaki krizi, Abhazya ve Osetya örneği üzerinden açıklayarak "Rusya ne yapmıştı? Hemen bağımsızlık ilan ettirip kendi tanıyor. Tanınmış güya idare, Rusya'yı oraya davet ediyor. Rusya oraya geliyor, askeri üsler kuruyor. Ekonomik ve askeri olarak Rusya'yla entegrasyon süreci başlıyor. Millet, 'Rusya burayı ilhak etti, işgal etti.' demesin diye de üç tane ülkeye burayı güya tanıtıyorlar. Ama Putin daha da ileri götürmüyor. Aynı senaryo burada oynanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İlk olarak Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki Rusya'ya bağlı paramiliter güçlerin burayı ele geçirdiğini hatırlatan Yılmaz, "İki; Putin bir süre bekledi. Üç; asker yığdı. Dört; buraları şimdi sözüm ona tanıdı. Aynı Abhazya ve Osetya gibi. Şimdi ne olacak? Beş; Donetsk ve Luhansk bölgeleri, Rusya ile güvenlik anlaşmaları imzalayacak. Güvenlik anlaşmaları imzalandığında Rus askeri orada meşru bir şekilde bulunma hakkına sahip olacak. Aynen Abhazya ve Osetya'da olduğu gibi. Sonra ne olacak? Burayı Rusya'nın kontrolündeki adı sanı duyulmamış Birleşmiş Milletler'e üye 3-4 devletçiğe tanıtacak. Ama daha fazla ileri gitmeyecek. Daha sonra ne olacak? Buranın Rusya'ya ekonomik ve askeri entegrasyonu devam edecek ve Rusya'nın toprağı olacak." diye konuştu.

Yılmaz, Osetya ve Abhazya'nın gündemden düşmesi gibi Donetsk ve Luhansk bölgelerinin de Rusya'nın eline geçtiği anda unutulmaya terk edileceğini savundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçmişte olduğu gibi Donetsk ve Luhansk'ı unutturmak için de yeni bir adım atacağını iddia eden Yılmaz, Türkiye'nin buna hazır olması gerektiğini söyledi.

YORUMLAR
500
Son Dakika: Erdoğan, Rusya lideri Putin'le telefonda görüştü! Moskova-Kiev kriziyle ilgili önemli mesajını tekrarladı Son Dakika: Erdoğan, Rusya lideri Putin'le telefonda görüştü! Moskova-Kiev kriziyle ilgili önemli mesajını tekrarladı İsrail, Rusya'nın adını zikretmeden Ukrayna açıklaması yaptı İsrail, Rusya'nın adını zikretmeden Ukrayna açıklaması yaptı

Yenilik Partisi, Abhazya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, Rusya-Ukrayna gerilimini değerlendirdi - Son Dakika


Son Dakika
17:28 Taylandlı adam, kulübesinde şişme bebekle birlikte olurken yaşamını yitirdi!
17:24 Üzücü haberi Ertem Şener verdi: Halit Kıvanç artık kimseyi tanımıyor, konuşamıyor ve çok hasta
17:15 Son Dakika: Erdoğan, Rusya lideri Putin'le telefonda görüştü! Moskova-Kiev kriziyle ilgili önemli mesajını tekrarladı
17:06 Çay içtikleri esnada evlerini 3 boğa bastı! 2 kişi yaralandı
16:57 Otoyol ve köprü ücretleriyle ilgili yeni düzenleme! Taksiciler ilave ücret talep edemeyecek
16:57 Fenerbahçe, Joachim Löw'le anlaştı! Deneyimli hocanın ekibi bile netleşti
16:53 ABD'li sosyalistlerden eski yoldaşa destek: NATO'nun yayılmacılığı durmalı
16:48 Standart gram altın 835 bin liraya geriledi
16:43 Ukraynalı efsane futbolcu Andriy Shevchenko: Halkımla ve ülkemle her zaman gurur duydum
16:33 Ünlü sunucu Buket Aydın, 2 milyon TL'ye reklam yüzü oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 17:37:22. #1.11#
SON DAKİKA: Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, Rusya-Ukrayna gerilimini değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement