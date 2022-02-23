Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, Rusya-Ukrayna gerilimini değerlendirdi - Son Dakika

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Rusya- Ukrayna gerilimine ilişkin, Rusya'nın Abhazya ve Osetya'da olduğu gibi Donetsk ve Luhansk bölgelerinde de aynı senaryoyu uygulayacağını söyledi.

Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Rusya ve Ukrayna hattındaki krizi, Abhazya ve Osetya örneği üzerinden açıklayarak "Rusya ne yapmıştı? Hemen bağımsızlık ilan ettirip kendi tanıyor. Tanınmış güya idare, Rusya'yı oraya davet ediyor. Rusya oraya geliyor, askeri üsler kuruyor. Ekonomik ve askeri olarak Rusya'yla entegrasyon süreci başlıyor. Millet, 'Rusya burayı ilhak etti, işgal etti.' demesin diye de üç tane ülkeye burayı güya tanıtıyorlar. Ama Putin daha da ileri götürmüyor. Aynı senaryo burada oynanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İlk olarak Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki Rusya'ya bağlı paramiliter güçlerin burayı ele geçirdiğini hatırlatan Yılmaz, "İki; Putin bir süre bekledi. Üç; asker yığdı. Dört; buraları şimdi sözüm ona tanıdı. Aynı Abhazya ve Osetya gibi. Şimdi ne olacak? Beş; Donetsk ve Luhansk bölgeleri, Rusya ile güvenlik anlaşmaları imzalayacak. Güvenlik anlaşmaları imzalandığında Rus askeri orada meşru bir şekilde bulunma hakkına sahip olacak. Aynen Abhazya ve Osetya'da olduğu gibi. Sonra ne olacak? Burayı Rusya'nın kontrolündeki adı sanı duyulmamış Birleşmiş Milletler'e üye 3-4 devletçiğe tanıtacak. Ama daha fazla ileri gitmeyecek. Daha sonra ne olacak? Buranın Rusya'ya ekonomik ve askeri entegrasyonu devam edecek ve Rusya'nın toprağı olacak." diye konuştu.

Yılmaz, Osetya ve Abhazya'nın gündemden düşmesi gibi Donetsk ve Luhansk bölgelerinin de Rusya'nın eline geçtiği anda unutulmaya terk edileceğini savundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçmişte olduğu gibi Donetsk ve Luhansk'ı unutturmak için de yeni bir adım atacağını iddia eden Yılmaz, Türkiye'nin buna hazır olması gerektiğini söyledi.