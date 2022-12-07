Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz bıçaklandığı anları anlattı: Arkamı döndüm, bıçağı çekti

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Ankara Çankaya'daki partisinin genel merkezinde Serhat K. tarafından 4 farklı yerinden bıçaklandı. Yılmaz bıçak darbeleri sonrası kanlar içerisinde yerde kalırken, saldırgan olayın ardından Bolu'da yakalandı.

TEDAVİYE ALINDI

Partililerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Yılmaz'a ilk müdahaleyi yaptı. Öztürk Yılmaz, daha sonra ambulansla özel hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

O ANLARI ANLATTI

Yılmaz, bıçaklı saldırıya uğradığı anı anlattı. Yılmaz hastaneden çektiği videoda saldırganın Tuzlucalı olduğunu, İstanbul Küçükçekmece'de oturduğunu söylediğini aktardı.

"ARKAMI DÖNDÜM, BIÇAĞI ÇEKTİ"

Saldırganın kendisiyle tanışmaktan büyük onur duyduğunu söylediğini belirten Yılmaz, "Konuştuk beş dakika. Benim bu arada görüşmelerim var. Çok teşekkür ettim. İsterseniz size bir kahve ikram edeyim dedim. 'Olur, kahvenizi içmekten mutlu olurum.' dedi. Arkamı döndüm, bıçağı çekti, direkt boğazıma çekmeye çalıştı. O arada fark edip ani bir hareket yapınca bu defa arkadan dört defa üst üste vurdu ve kaçtı. Kaçarken peşine düştüm. Arkadaşlarımız da peşine düştü, iki bayan arkadaşımız vardı. Ondan sonra da kaçtı, gitti. Olay bu." ifadelerini kullandı.