Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz bıçaklandığı anları anlattı: Arkamı döndüm, bıçağı çekti - Son Dakika
Üye Girişi

Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz bıçaklandığı anları anlattı: Arkamı döndüm, bıçağı çekti

07.12.2022 21:59

Partisinin genel merkezinde bıçaklanan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, hastaneden bir video paylaştı. Saldırganın kendisiyle tanışmaktan büyük onur duyduğunu söylediğini belirten Yılmaz, "Konuştuk beş dakika. Benim bu arada görüşmelerim var. Çok teşekkür ettim. 'İsterseniz size bir kahve ikram edeyim' dedim. 'Olur, kahvenizi içmekten mutlu olurum' dedi. Arkamı döndüm, bıçağı çekti, direkt boğazıma çekmeye çalıştı" ifadelerini kullandı.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Ankara Çankaya'daki partisinin genel merkezinde Serhat K. tarafından 4 farklı yerinden bıçaklandı. Yılmaz bıçak darbeleri sonrası kanlar içerisinde yerde kalırken, saldırgan olayın ardından Bolu'da yakalandı.

TEDAVİYE ALINDI

Partililerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Yılmaz'a ilk müdahaleyi yaptı. Öztürk Yılmaz, daha sonra ambulansla özel hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

O ANLARI ANLATTI

Yılmaz, bıçaklı saldırıya uğradığı anı anlattı. Yılmaz hastaneden çektiği videoda saldırganın Tuzlucalı olduğunu, İstanbul Küçükçekmece'de oturduğunu söylediğini aktardı.

"ARKAMI DÖNDÜM, BIÇAĞI ÇEKTİ"

Saldırganın kendisiyle tanışmaktan büyük onur duyduğunu söylediğini belirten Yılmaz, "Konuştuk beş dakika. Benim bu arada görüşmelerim var. Çok teşekkür ettim. İsterseniz size bir kahve ikram edeyim dedim. 'Olur, kahvenizi içmekten mutlu olurum.' dedi. Arkamı döndüm, bıçağı çekti, direkt boğazıma çekmeye çalıştı. O arada fark edip ani bir hareket yapınca bu defa arkadan dört defa üst üste vurdu ve kaçtı. Kaçarken peşine düştüm. Arkadaşlarımız da peşine düştü, iki bayan arkadaşımız vardı. Ondan sonra da kaçtı, gitti. Olay bu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Bıçaklanan Öztürk Yılmaz hastaneden seslendi: Sizden korkan sizin gibi olsun Bıçaklanan Öztürk Yılmaz hastaneden seslendi: Sizden korkan sizin gibi olsun Öztürk Yılmaz'a Yönelik Bıçaklı Saldırının Şüphelisi Serhat K., Ankara Polisine Teslim Edildi Öztürk Yılmaz'a Yönelik Bıçaklı Saldırının Şüphelisi Serhat K., Ankara Polisine Teslim Edildi

Yenilik Partisi, Öztürk Yılmaz, Çankaya, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz bıçaklandığı anları anlattı: Arkamı döndüm, bıçağı çekti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:56 Brezilyalı yıldızın basın toplantısındaki görüntüye tepki yağdı
23:41 Elon Musk 'dünyanın en zengin insanı' unvanını 20 dakikalığına kaybetti
23:15 İsmailağa'daki istismar iddialarına AK Partiden ilk yorum: Asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur
23:07 Zincir marketle yerel market arasındaki fiyat farklılığı pes dedirtti
22:30 Fenerbahçe'nin golcüsü Serdar Dursun'un muhabire verdiği yanıt kahkahaya boğdu
22:26 Karısını cami odasında başka kadınla aldattığı söylenen imam konuştu
21:55 Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz bıçaklandığı anları anlattı: Arkamı döndüm, bıçağı çekti
21:45 Kavga sırasında bir kişinin ölümüne neden olan polis memuru tutuklandı
21:45 İsmailağa'daki istismar iddialarına bakanlık el attı: Mağdura her türlü hukuksal destek verilecek
21:41 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: EURO 2028 ve EURO 2032'den birini alacağımızı umuyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2022 00:13:55. #1.13#
SON DAKİKA: Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz bıçaklandığı anları anlattı: Arkamı döndüm, bıçağı çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement