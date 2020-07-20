Yenilik Partisi'nin kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığı'na verildi (2) - Son Dakika

ANITKABİR'E ZİYARET
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, ailesi ve partisinin kurucu üyeleri ile birlikte, partisinin kuruluşu nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Yılmaz ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyüp Atatürk'ün mozolesine çıkarak çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Yılmaz, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, şunları yazdı:
Anıtkabir ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Yılmaz, başkaları gibi kukla muhalefet olmayacaklarını belirterek, "Gönül isterdi ki Türkiye'de diğer partiler görevini yapsın, bizim partimize ihtiyaç kalmamış olsun. Ama maalesef Türkiye'yi 18 yıldır istediği gibi yöneten, her şeyi değiştiren bir hükümetle, 18 yıldır yenilgi üzerine yenilgi yaşayan kukla bir muhalefet vardır" dedi.