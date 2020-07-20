Yenilik Partisi'nin kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığı'na verildi (2) - Son Dakika

Yenilik Partisi'nin kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığı'na verildi (2)

ANITKABİR'E ZİYARETYenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, ailesi ve partisinin kurucu üyeleri ile birlikte, partisinin kuruluşu nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

ANITKABİR'E ZİYARET

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, ailesi ve partisinin kurucu üyeleri ile birlikte, partisinin kuruluşu nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Yılmaz ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyüp Atatürk'ün mozolesine çıkarak çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Yılmaz, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, şunları yazdı:

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"Yüce Atam, Sizin kurduğunuz Cumhuriyetin ve fikirlerinizin ihyası için Yenilik Partimizi kurmuş bulunuyoruz. Özgürlük, üretim ve zenginlik, adalet ve sosyal barış partimizin vazgeçilmezleridir. Türkiye, iktidar ve muhalefetleriyle çıkmaza girmiştir. Aynılaşmış ve birbirlerinin kopyası olmuştur. Yeni ve cesur bir başlangıç artık tercih değil, zorunluluk olmuştur. Cesaret, öz güven ve fikirlerimizle bu yeni dönemin öncülüğünü yapacağız. Yeni yüzler, yeni fikirler ve yeni ve güçlü bir Türkiye özlemiyle yola çıktık. Kadınlarımız ve gençlerimiz bu sürecin öncüsü olacaktır."

Anıtkabir ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Yılmaz, başkaları gibi kukla muhalefet olmayacaklarını belirterek, "Gönül isterdi ki Türkiye'de diğer partiler görevini yapsın, bizim partimize ihtiyaç kalmamış olsun. Ama maalesef Türkiye'yi 18 yıldır istediği gibi yöneten, her şeyi değiştiren bir hükümetle, 18 yıldır yenilgi üzerine yenilgi yaşayan kukla bir muhalefet vardır" dedi.


Mustafa Kemal Atatürk, Öztürk Yılmaz, Anıtkabir, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 19:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Yenilik Partisi'nin kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığı'na verildi (2) - Son Dakika

Son Dakika

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19:16
Son Dakika: Hakkari Çukurca'da üs bölgesine yapılan saldırıda 2 askerimiz şehit oldu
18:42
Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri
18:35
Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı
18:35
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
18:32
KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet
18:04
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor
17:21
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
17:10
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
15:25
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