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Yenilikçi Ar-Ge Odaklı Endüstriyel Ürün Tasarım Atölyesi Düzenlenen Törenle Açıldı - Son Dakika

Yenilikçi Ar-Ge Odaklı Endüstriyel Ürün Tasarım Atölyesi Düzenlenen Törenle Açıldı

26.06.2021 11:06
Yenilikçi Ar-Ge Odaklı Endüstriyel Ürün Tasarım Atölyesi Düzenlenen Törenle Açıldı, System.String[]

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, Bucak Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü koordinatörlüğünde Bucak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığı ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle çalışmaları sürdürülen "Yenilikçi Ar-Ge Odaklı Endüstriyel Ürün Tasarım Atölyesi Kurulması" projesinin...

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, Bucak Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü koordinatörlüğünde Bucak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığı ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle çalışmaları sürdürülen "Yenilikçi Ar-Ge Odaklı Endüstriyel Ürün Tasarım Atölyesi Kurulması" projesinin kapanış toplantısı ve proje kapsamında kurulan atölyenin açılış törenine katıldı. Proje kapsamında Bucak Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Tasarımı ve Teknolojileri alanı atölyesine, CNC torna ve dik işlem, 3D yazıcı, arduino setleri, öğrenci bilgisayarları, Hidrolik ve Pnömatik eğitim setleri, 3D yazılım programı alındı. Öğretmenlere Solidworks yazılım eğitimi verilerek tasarlama ve Ar-Ge çalışmaları yapıldı. Projenin bir kısmı Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından hibelendirilirken, kalan kısmıda Bucak Organize Sanayi Bölgesinin bütçesinden karşılanmıştır. Programa başta Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş olmak üzere Milletvekili Sayın Bayram Özçelik, Milletvekili Sayın Yasin Uğur, Bucak Kaymakam Vekili Tahir Demir, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hakan Başaklıgil, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, Bucak OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu, iş adamları, veliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan açılış töreni Bucak OSB Müdürü Binnur ÇIĞRI' nın projenin kapanışı ile ilgili bilgilendirme konuşması ve protokol konuşmaları ve atölyenin açılışı ile devam etti. Açılışın yapılmasıyla birlikte makine bölümü atölyeleri gezildi. Proje kapsamında atölyelerde yapılan çalışmalar hakkında Proje Koordinatörü OSB Müdürü Binnur ÇIĞRI ve BOS Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ayşe ÜNAL Vali Arslantaş ve beraberinde yer alan protokole bilgiler verdiler. Hayata geçirilen bu proje ile Bucak OSB'nin Ar-Ge ihtiyacının karşılanması, eğitim hayatları sonrasında çalışma hayatına adım atacak gençlere, farklı sektörlerde çalışanlara; ürün tasarım ve yazılım programlama becerileri kazandırılarak uzman nitelikli iş gücü yetiştirmek,

Bölgedeki iş gücünün niteliğinin arttırmak amaçlanıyor. Vali Arslantaş açılışta yaptığı konuşmada, "BAKA Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında destekenen bu proje ile, Bucak Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine kazandırılan atölyenin, Mesleki Eğitimde okul sanayi işbirliğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu belirtti. Vali Arslantaş yaptığı konuşmada; "Çocuklar YKS sınavına girecekler, çocuğu sınava girecek veliler var aramızda. Buradan çocuklarımıza bir şey söylemek istiyorum. Sonuçlar her ne olursa olsun Türkiye birincisi de olsanız, sonuncuda olsanız aileler sizi birinci olduğunuzda ne daha fazla sevecekler ne de sonuncu olduğunda da size olan sevgilerinden bir şey kaybedecekler. Emek ettiniz çalıştınız, inşallah neticesini yarın alırsınız. Pazar günü de devam edecek sonuç her ne olursa olsun üniversiteden çıkacak öğretmenlere, mühendislere, doktorlara ihtiyacımız olduğu gibi bu okullardan çıkacak ara elemanlara da ihtiyacımız var. Organize sanayi Bölgelerinin bir çoğunu görme fırsatımız oldu. Bucak organize sanayi Bölgesi diğerlerinden ayrı bir şanslı. Yönetim kurulu başkanları hakikaten keyfi bir açıklama için değil hakikaten teşekkür ediyorum. Bu eğitim kurumunu organize sanayi bölgesine kazandırdıkları için. Onların bu girişimlerinin sonucunu devletimiz de boş bırakmamış bu okulu dört başı mamur olarak kurmuş. Hasan başkan her gelişimde söyler 'Taşın AŞ olduğu ilçemize hoşgeldiniz' taşın AŞ olması için alınteri gerekiyor. Ama keyifle görüyorum ki bu alın terine akıl teri ekleyen bir Bucaklı var burada. İnovasyon yenilikçilik yani geleneksel yöntemleri bırakarak, araştırma ve geliştirme yaparak maliyetleri azaltmak, karı artırma, istihdamı üretimi ihracatı artırma yönünde çalışmalar yapılıyor burada. Kıymetli arkadaşlar insanlar ya hayalleri ile yaşar, ya da hatıraları ile yaşar. Hayalleri ile yaşayanlar her zaman hatıraları ile yaşayanları galabe çalarlar. Ben burada bir sonraki günün kazanç heyecanını yaşayan hayal kuran üretmek için neler yapabileceğinin sevdasında olan bir iş insanı topluluğunu gördüğüm için zaman zaman söylüyorum ben Bucaklıyım diye, ben Ağlasunluyum da, ben Kemerliyim de farketmez ama Bucak'a hakikaten ayrı bir sempati duyuyoruz. Bu eğitim kurumumuzda bucak sanayisine burdur ekonomisine katkı sağlayacak bu çalışmadan ötürü yönetim kurulu başkanlığını yaptığım ajans personellerimize, organize sanayi bölgesi başkanına, milli eğitim müdürümüze teşekkür ediyorum. Burada ben ajansı bir konuda uyarmak istiyorum. Son birkaç yıldır yapılan bütün projelerde katkı payı %10 ile başlıyor %100'e yaklaşıyor. Ajansın sunduğu katkıyı sunmadan işin içerisinden yararlanıcı çıkarmıyor. Bu yüzden de yeniden düzenleme yapmak gerekiyor. En son Burdur Organize Sanayi Bölgesi'ne kurduğumuz işletme 5, 5 Milyon ajans katkısı 600 Bin TL organize sanayi bölgesi katkısı olacaktı. İhaleyi yaptık sonucunda 3, 5 milyon TL organize sanayi katkısı olmadan işi yapamayacağımızı gördük. Fiyatlandırmayı yeniden gözden geçirerek yapmak gerekiyor. Çünkü birçok işte yönetim kurulu kararı alıp, iptaline gidiyoruz. Kaynaklar emek vakit sarfedilmiş oluyor. Bizim boşa geçirecek vaktimiz yok. Bu fiyatlandırmaları daha güncel gerçekçi yapılması konusunda da hem uyarıyorum hem de talimat veriyorum. Kıymetli arkadaşlar Bu açılışını yapacağımız olduğumuz makinalar Bucak'ımıza Burdur'umuza hayırlı olsun. İnşallah buradan çıkan çocuklarımız, karşımda oturan iş insanlarımızın yerinde olur Bucak'ımıza Burdur'umuza katkı sağlarlar" dedi.

Organize Sanayi Bölgesi, Araştırma Geliştirme, Burdur, Bucak, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Yenilikçi Ar-Ge Odaklı Endüstriyel Ürün Tasarım Atölyesi Düzenlenen Törenle Açıldı - Son Dakika


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