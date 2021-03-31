Yenilikçi arıcılığa KUDAKA desteği - Son Dakika

Yenilikçi arıcılığa KUDAKA desteği

31.03.2021 13:13
Yenilikçi arıcılığa KUDAKA desteği, System.String[]

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın "Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı" kapsamında desteklenen "Bayburt Üniversitesi Arıcılık AR-GE Merkezi Kurulması ve Bölge Arıcılığının Geliştirilmesi" projesinin protokolü, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın "Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı" kapsamında desteklenen "Bayburt Üniversitesi Arıcılık AR-GE Merkezi Kurulması ve Bölge Arıcılığının Geliştirilmesi" projesinin protokolü, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven arasında imzalandı.

2015 yılından bu yana Bayburt Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi, Bayburt ve çevresindeki arı ırkı soyunun korunması, çoğaltılması, ıslah edilmesi, üretiminin yapılması, eğitim verilmesi konusunda faaliyetlerini sürdürmekte.

Rengi, kokusu, kıvamı ve tadı ile önemli üne sahip olan Bayburt balının geleneksel özelliklerinin ve kalitesinin korunması ve şehrin ekonomisine değer kazandırması amacıyla Bayburt Üniversitesi tarafından yapılan başvuru neticesinde "Bayburt Balı" ismi ile coğrafi işaret kapsamında 2020 yılında tescil edilmiştir.

Uygulanacak proje kapsamında, Bayburt il merkezi, Demirözü ve Aydıntepe ilçeleri ile bağlı köylerindeki arıcıların sürdürülebilir şekilde yüksek kaliteli arı ürünleri üretim potansiyellerinin artırılması, bölge arıcılarının gelir seviyesinin yükseltilmesi, arı yetiştiricilerinin teknik altyapılarının geliştirilmesi, yeni bir istihdam alanı oluşturarak milli ekonomiye de katkı sağlanması hedeflenmekte.

Bölgenin iklim koşullarının sert olması ve gece-gündüz sıcaklık farklarının yüksek olması nedeniyle kovan içi uygun sıcaklık değerlerinin sağlanmasında zorluk yaşanmakta ve arıcılar arı kolonilerini daha ılıman bölgelere taşımak zorunda kalmaktadır. Bu durumun önüne geçmek için hazırlanan proje kapsamında yeni model arı kovanı geliştirilmesi planlanmaktadır. Bu arı kovanları, yazın aşırı sıcaklardan ve kışın soğuktan koruyacak, havalandırma bakımından optimum şartlara sahip, patent alımına uygun, yenilikçi ve modern, kış kayıplarını önleyecek nitelikte arı sağlığını ve arı ürünleri kalitesini düşürmeyecek materyallerden imal edilecek.

Söz konusu kovanların tasarım ve imalatı için Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi bünyesinde AR-GE Atölyesi oluşturulacaktır. Yeniden tasarlanacak olan arı kovanları Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi'ne ait arılıklarda test edilip proje amaçlarına uygunlukları araştırılacak ve istenilen değerlerin elde edilmesiyle birlikte patent başvurusu gerçekleştirilecek. - BAYBURT

Yenilikçi arıcılığa KUDAKA desteği
Yenilikçi arıcılığa KUDAKA desteği

Bayburt Üniversitesi, Araştırma Geliştirme, Selçuk Coşkun, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yenilikçi arıcılığa KUDAKA desteği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Barış Atay'ın Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt Kriz giderek büyüyor! Otomotiv de başlayan çip sorunu diğer sektörlere de yayılıyor Kriz giderek büyüyor! Otomotiv de başlayan çip sorunu diğer sektörlere de yayılıyor Ronaldo'nun yere attığı pazubandı, 2.5 milyon euroya açık artırmaya koyuldu, geliri SMA hastası bir bebek için kullanılacak Ronaldo'nun yere attığı pazubandı, 2.5 milyon euroya açık artırmaya koyuldu, geliri SMA hastası bir bebek için kullanılacak Bilim Kurulu üyesinden Diyanet'e çağrı: 'Ramazan ayında aşı olacaklar oruç tutmayabilir' fetvası verin Bilim Kurulu üyesinden Diyanet'e çağrı: 'Ramazan ayında aşı olacaklar oruç tutmayabilir' fetvası verin Mısırlı milyarderle aşk yaşayan Şeyma Subaşı üzerinde adeta servet taşıyor Mısırlı milyarderle aşk yaşayan Şeyma Subaşı üzerinde adeta servet taşıyor Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek Polis memurunun fuhuştan işlem yaptığı kadından aldığı 'öpücük' rüşvet sayıldı Polis memurunun fuhuştan işlem yaptığı kadından aldığı 'öpücük' rüşvet sayıldı Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı
32. haftada 4 büyüklere verilen hakemler dikkat çekti! Sergen Yalçın'ın istemediği Meler, 10 gün sonra yeniden Beşiktaş maçına atandı 32. haftada 4 büyüklere verilen hakemler dikkat çekti! Sergen Yalçın'ın istemediği Meler, 10 gün sonra yeniden Beşiktaş maçına atandı         
14:01
Son Dakika! Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi Londra'daki açık artırmada 350 bin sterline satıldı Son Dakika! Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi Londra'daki açık artırmada 350 bin sterline satıldı         
13:47
Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beni uzaktan sevdiğini düşünüyorum Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beni uzaktan sevdiğini düşünüyorum         
13:35
Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak         
13:12
Korona aşısı olan yaşlı adamın tüm vücudu şişlik ve kızarıklıklarla kaplandı Korona aşısı olan yaşlı adamın tüm vücudu şişlik ve kızarıklıklarla kaplandı         
12:08
Günlerdir aranıyordu! Cesedi, elleri bağlı bir şekilde barajda bulundu Günlerdir aranıyordu! Cesedi, elleri bağlı bir şekilde barajda bulundu         
11:52
Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı         
11:26
Lüks villada dehşet anları! Alevlerden kaçmak isteyen kadın balkondan atladı Lüks villada dehşet anları! Alevlerden kaçmak isteyen kadın balkondan atladı         
11:17
Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu         
10:50
Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayan Berrak Tüzünataç: Aşk hayatım çok iyi Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayan Berrak Tüzünataç: Aşk hayatım çok iyi         
10:40
15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı 15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı         
10:04
48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı         
09:55
Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! "Düğünümüze neden geldin" cinayeti kamerada         
09:36
Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor         
09:11
Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa'yı aldattığı iddia edildi Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa'yı aldattığı iddia edildi         
00:35
'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı 'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı         
23:04
Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı         
18:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 14:30:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yenilikçi arıcılığa KUDAKA desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei