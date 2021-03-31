Yenilikçi arıcılığa KUDAKA desteği - Son Dakika

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın "Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı" kapsamında desteklenen "Bayburt Üniversitesi Arıcılık AR-GE Merkezi Kurulması ve Bölge Arıcılığının Geliştirilmesi" projesinin protokolü, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven arasında imzalandı.

2015 yılından bu yana Bayburt Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi, Bayburt ve çevresindeki arı ırkı soyunun korunması, çoğaltılması, ıslah edilmesi, üretiminin yapılması, eğitim verilmesi konusunda faaliyetlerini sürdürmekte.

Rengi, kokusu, kıvamı ve tadı ile önemli üne sahip olan Bayburt balının geleneksel özelliklerinin ve kalitesinin korunması ve şehrin ekonomisine değer kazandırması amacıyla Bayburt Üniversitesi tarafından yapılan başvuru neticesinde "Bayburt Balı" ismi ile coğrafi işaret kapsamında 2020 yılında tescil edilmiştir.

Uygulanacak proje kapsamında, Bayburt il merkezi, Demirözü ve Aydıntepe ilçeleri ile bağlı köylerindeki arıcıların sürdürülebilir şekilde yüksek kaliteli arı ürünleri üretim potansiyellerinin artırılması, bölge arıcılarının gelir seviyesinin yükseltilmesi, arı yetiştiricilerinin teknik altyapılarının geliştirilmesi, yeni bir istihdam alanı oluşturarak milli ekonomiye de katkı sağlanması hedeflenmekte.

Bölgenin iklim koşullarının sert olması ve gece-gündüz sıcaklık farklarının yüksek olması nedeniyle kovan içi uygun sıcaklık değerlerinin sağlanmasında zorluk yaşanmakta ve arıcılar arı kolonilerini daha ılıman bölgelere taşımak zorunda kalmaktadır. Bu durumun önüne geçmek için hazırlanan proje kapsamında yeni model arı kovanı geliştirilmesi planlanmaktadır. Bu arı kovanları, yazın aşırı sıcaklardan ve kışın soğuktan koruyacak, havalandırma bakımından optimum şartlara sahip, patent alımına uygun, yenilikçi ve modern, kış kayıplarını önleyecek nitelikte arı sağlığını ve arı ürünleri kalitesini düşürmeyecek materyallerden imal edilecek.

Söz konusu kovanların tasarım ve imalatı için Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi bünyesinde AR-GE Atölyesi oluşturulacaktır. Yeniden tasarlanacak olan arı kovanları Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi'ne ait arılıklarda test edilip proje amaçlarına uygunlukları araştırılacak ve istenilen değerlerin elde edilmesiyle birlikte patent başvurusu gerçekleştirilecek. - BAYBURT