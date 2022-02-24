'Yenilikçi Bursluluk Sınavı' tarihleri belli oldu - Son Dakika
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'Yenilikçi Bursluluk Sınavı' tarihleri belli oldu

24.02.2022 15:32
'Yenilikçi Bursluluk Sınavı' tarihleri belli oldu

'Yenilikçi Eğitim Ekosistemi'ni, 'Kişiselleştirilmiş Başarı Tasarımı'nı ve Modern Müfredatı referans alan MBA Okulları, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için MBA Yenilikçi Bursluluk Sınavı tarihlerini duyurdu.

'Yenilikçi Eğitim Ekosistemi'ni, 'Kişiselleştirilmiş Başarı Tasarımı'nı ve Modern Müfredatı referans alan MBA Okulları, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için MBA Yenilikçi Bursluluk Sınavı tarihlerini duyurdu.

Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları, Yenilikçi Eğitim Ekosistemi kapsamında 4,5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik öğrencilerine yüzde 100'e varan burs imkanları sunduğunu açıkladı. Aday öğrencilerin en iyi oldukları alanın burs sınavını seçerek  katılım göstereceği sınavla ilgili yapılan açıklamada, "12-13 Mart tarihlerinde 10.00-13.00-15.00 seansları ile gerçekleştirilecek. MBA Yenilikçi Bursluluk Sınavı MBA Matematik Bursu, MBA Fen Bilimleri Bursu, MBA Türkçe Bursu ve MBA İngilizce Bursu olarak dört ayrı alandan oluşuyor. MBA Yenilikçi Bursluluk Sınavı ile ilgili detaylı bilgiye https://basvurumba.k12net.com/ adresinden ulaşabilirsiniz" denildi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Yenilikçi Bursluluk Sınavı' tarihleri belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Yenilikçi Bursluluk Sınavı' tarihleri belli oldu - Son Dakika
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