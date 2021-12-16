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YENİLİKÇİ FİKİRLER ÖDÜLLERİN SAHİBİ OLDU - Son Dakika

YENİLİKÇİ FİKİRLER ÖDÜLLERİN SAHİBİ OLDU

16.12.2021 14:22

Başakşehir Belediyesi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması'nda, 5 farklı kategoride dereceye giren 15 projenin sahibi, düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Başakşehir Belediyesi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması'nda, 5 farklı kategoride dereceye giren 15 projenin sahibi, düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Yenilikçi fikirlerin ödüllendirildiği törende, toplam 300 bin liralık para ödülü verildi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ilklerin ve enlerin şehri Başakşehir'de yine bir ilke imza atarak, Başakşehir Living Lab'de 5G denemelerine başladıklarını açıkladı.

Başakşehir'de yenilikçi projeler sekizinci kez yarıştı. Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde düzenlenen 8. Başakşehir İnovasyon Yarışması'nın ödül törenine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun yanı sıra Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, BTK Kurulu Üyesi Orhan Öge, siyasi parti ilçe başkanları, organize sanayi bölgeleri başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile öğretmen ve öğretim görevlilerinin yanı sıra özel kategori olmak üzere 5 farklı kategoride finale kalan 15 proje tanıtıldı. Hayatı kolaylaştıracak, enerji tasarrufunu artıracak ve çevre kirliliğini azaltacak yenilikçi fikirlerin yer aldığı yarışmada, dereceye giren projelerin sahiplerine toplam 300 bin liralık para ödülü verildi.

Programın moderatörlüğünü ShiftDelete.Net Kurucusu Hakkı Alkan'ın yaptı.

697 BAŞVURU YAPILDI

Ortaokul kategorisinde 222, lise kategorisinde 202, üniversite kategorisinde 174, öğretmen ve öğretim görevlisi kategorisinde 64 ve özel kategoride 35 olmak üzere yarışmaya toplam 697 proje ile yarışmada başvuru rekoru kırıldığı bildirildi.

İstanbul'dan Gaziantep'e, Trabzon'dan Kilis'e kadar Türkiye'nin dört yanından yenilikçi fikir sahibi gençler, öğretmenler, akademisyenler ve girişimciler birbirinden farklı projeleriyle yarışmaya katıldı.

KALİTELİ YAŞAM İÇİN TEKNOLOJİ MERKEZİNE İHTİYAÇ VAR

Başakşehir'in 'mutluluğun şehri' olarak anıldığını dile getiren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 'Türkiye'nin en büyük sanayi bölgesi burada, Avrupa'nın en büyük sağlık hastanesi burada, Türkiye'nin en büyük spor adası ve stadyumu burada. Başakşehir kişi başı yeşil miktarıyla İstanbul'da önder olmuş, 21 metrekareye ulaşmış. Bu şehrin kaliteli yaşamla taçlanması için teknoloji merkezine ihtiyacı var. Living Lab, bir hayal projesiydi ve gerçekleşti. Gençler için çok fırsat üretti' dedi.

ÇOCUKLARIMIZA İMKAN TANIRSAK BAŞARILI OLURLAR

Kendisinin de genç bir başkan olduğunu ve gençlere imkan tanınmasının çok önemli olduğuna vurgu yapan Kartoğlu, 'Biz hep şunu tartışıyoruz; 'bizim çocuklarımız neden yurt dışına gitsin" Ülkesinde fırsatlar yakalarsa, biz o fırsatları onlara veriyoruz, yurt dışına gitmelerine gerek kalmayacak. Onlara ne istiyorlarsa, mekansa mekan, fırsatsa fırsat, eğitim desteğiyse eğitim desteği veriyoruz her şey onlar için. Çocuklarımız imkanlar tanınırsa başarırız, 'İHA'lar, SİHA'lar, arabalar, bütün her şeyi yaparız'ı gösterdiler. Bizim çocuklarımız çok zeki, yeter ki imkanları olsun. Biz onların emrindeyiz. Genç bir başkan olarak ben onlara elimden gelen tüm fırsatları sağlayacağım' diye konuştu.

5G DENEMELERİNE BAŞLAYACAĞIZ

'Şehrin teknoloji merkezinin uygulamaları da şehirde artık hissedilir oldu' diyen Kartoğlu, 'Projelere yenileri de eklenecek. 5G denemelerine de başlayacağız. Aynı zamanda yeni teknolojik uygulamalarla da şehrimiz kalitesini hissettirir derecede, yaşamla ilgili ihtiyaçları onlara sunacağımız bir şehirde vatandaşlarımızla hep birlikte yaşayacağız' dedi.

YATIRIMCI DESTEĞİ SUNARSAK ÜLKEMİZ DE ÇOCUKLARIMIZ DA KAZANIR

Gençlere sunulan yatırımcı desteklerinin önemini vurgulayan Kartoğlu, 'Onlara yatırımcı desteği sunarsak bizim çocuklarımız da, bizim ülkemiz de kazanır. Arkadaşlarımız burada istediği sonuçlara ulaşamayabilir ama bunun önemi yok. Hayalimizin peşinden koşalım. Mutlaka bir gün o fırsatı herkes yakalayacak. O fırsatla birlikte siz de hayallerinize ulaşacaksınız. Yatırımcı konusunda her türlü desteği vereceğimi, eğitimle inovasyonun geliştirilmesi konusunda her türlü katkıyı sağlayacağımı taahhüt etmek istiyorum' ifadelerini kullandı.

YENİLİKÇİ FİKİRLERİ ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLENLER

5 kategoride dereceye giren projelerin sahipleri, ödüllerini Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun elinden aldı. Ortaokul kategorisinde yarışmaya 'Her eve engelsiz rampa' projesiyle katılan Zeynep Neva Çevik ve Efe Tahtacı birincilik ödülüne layık görüldü. 'Medya Dody' projesiyle Hüseyin Kerem Gizligider ikincilik ödülüne, 'Ardıç Kuşu Drone' projesiyle Ada Yeşilyurt ve Çınar Özdemir üçüncülük ödülüne almaya hak kazandı.

Lise kategorisinde Cavit Yiğit Tolay 'Arisa 1.0' projesiyle birinci, Ömer Faruk Gül ve Faruk Yıldırım 'Hi-Glove' projesiyle ikinci, Zeynep Sena Girgin ve Melih Emre Güney 'Atık Maskelerin Antibakteriyel Sabuna Yolculuğu' projesiyle üçüncü oldu.

Üniversite kategorisinde ise geliştirdikleri 'Android Tabanlı Taşınabilir Akıllı Diyaliz Cihazı, Ödem Giderici ve Zararlı Toksinleri Tutabilen Nanoteknolojik Filtre Üretimi' projesiyle Erdi Buluş ve Gülseren Buluş birincilik ödülünü aldı. 'AGON' projesiyle Aleyna Yıldız, Eyüp Kubilay Kozan ve Betül Eskiocak ikincilik ödülünü alırken, üçüncülük ödülüne 'Thermotech' projesiyle Ömer Kara, Batuhan Kahraman, Rüveyda Yiğitoğlu ve Enes Karaoğlu layık görüldü.

Öğretmen ve akademisyen kategorisinde birincilik ödülüne 'Oyun Okulum' projesiyle Atakan İpek, ikincilik ödülüne 'Smart Cabin Görme Engelliler İçin Akıllı Gardırop' projesiyle Mehmet Lütfi Hidayetoğlu, üçüncülük ödülüne ise 'Orman Yangını Erken Uyarı Sistemi: Kozalak KZK315' projesiyle Muhammed Ali Örnek, Suat Batuhan Esirger, Umut Erkal ve Ufuk Barış Mutlu sahip oldu.

Bu yıl ilk defa verilen özel kategorisinde birincilik ödülünü 'ENLIL-Dikey Eksenli Rüzgar Türbini' projesiyle Kerem Deveci, Sarp Papatya, Doruk Uğur Seren ve Kemal Şengüler aldı. 'MedicaUroSim' projesiyle İbrahim Balaban ikincilik ödülünü alırken, 'Yariyo' projesiyle Cenk Tunç üçüncülük ödülüne layık görüldü.

YENİLİKÇİ FİKİRLER ÖDÜLLERİN SAHİBİ OLDU
YENİLİKÇİ FİKİRLER ÖDÜLLERİN SAHİBİ OLDU
YENİLİKÇİ FİKİRLER ÖDÜLLERİN SAHİBİ OLDU
YENİLİKÇİ FİKİRLER ÖDÜLLERİN SAHİBİ OLDU

Başakşehir Belediyesi, Yasin Kartoğlu, Başakşehir, 5G, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YENİLİKÇİ FİKİRLER ÖDÜLLERİN SAHİBİ OLDU - Son Dakika


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