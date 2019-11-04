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Yenilikçi projeler yarışacak

7 saat önce

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından Eskişehir ve bölgesinde stratejik olarak öneme sahip havacılık, savunma sanayi, raylı sistemler, makine imalat, beyaz eşya ve ileri seramik gibi sektörlerdeki fikirler desteklenecek ve yenilikler tanıtılacak.

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Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından Eskişehir ve bölgesinde stratejik olarak öneme sahip havacılık, savunma sanayi, raylı sistemler, makine imalat, beyaz eşya ve ileri seramik gibi sektörlerdeki fikirler desteklenecek ve yenilikler tanıtılacak.


Bu kapsamda ESO, 17 Ocak 2020 tarihinde "ESO Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı 2020" etkinliğini gerçekleştirilecek. "ESO Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı 2020"nin firmalar aralarındaki iletişimi geliştireceğine ve bir arada daha çok projeye imza atmalarına imkan vereceğine dikkat çeken ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, yenilikçi projelerin yarışacağını açıkladı.


Etkinliğin yerli ürün, çözüm ve hizmetlerin çıkarılmasına, uluslararası pazarlara açılma ve ihracatın arttırılmasına katkı sağlayacağının üstünde duran Kesikbaş, ayrıca girişimcilik ile üniversite-sanayi işbirliğinin desteklenmesine de katkı sağlanacağını söyledi.


Ödüllü olarak uygulanacak olan Proje Pazarında bölgeden gelecek başvuruların, işbirliklerinin artırılması ve daha zengin bir içeriğe ulaşılması adına çok değerli olduğunu belirten ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Etkinliğe akademisyenler ve araştırmacılar, küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler, teknopark girişimcileri, Ar-Ge ile İnovasyon çalışması olan proje sahipleri, yatırımcılar, strateji, plan ve politika belirleyiciler, girişimciler ve öğrenciler katılabilir" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:06 Kaynak: İHA
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