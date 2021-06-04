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Yenilikçi Projeler Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika

Yenilikçi Projeler Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

04.06.2021 12:53
Yenilikçi Projeler Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mersin Genç Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen Fikir Otobüsü Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi Projeler Yarışması finalinde ödüller sahiplerini buldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mersin Genç Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen Fikir Otobüsü Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi Projeler Yarışması finalinde ödüller sahiplerini buldu. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini, Mersin Valisi Ali İhsan Su verdi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 2015 yılında hayata geçirilen ve temel amacı bölgede girişimcilik farkındalığının arttırılmasını sağlamak olan projeye, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Üniversitesi, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi gibi birçok kurum, destek ve katkı sağladı. Bölgede örnek olabilecek bir işbirliği sergileyen, bu süreçte 5 binden fazla girişimci adayı, üniversite ve lise öğrencisine temas ederek girişimcilik kültürünün gelişmesine katkı sağlayan Fikir Otobüsü Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi Projeler Yarışmasının büyük finali Büyükşehir Belediyesi Amfitiyatroda gerçekleştirildi.

Ödül törenine Vali Ali İhsan Su'nun yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Osman Kiper, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

"Gençlerimizi girişimcilik ve yenilikçilik konusunda yönlendirmeye devam edeceğiz"

Vali Su, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da video mesaj yolladığı törende yaptığı konuşmada, Fikir Otobüsü Projesinin, gençleri girişimcilik konusunda geliştirmeye, yenilikçi iş fikirleri, yeni fikirler bulmaya, düşünmeye, keşfetmeye yönlendiren çok başarılı bir proje olduğunu söyledi. Su, "Bu organizasyonu gerçekleştiren arkadaşlarımız, pandemiye rağmen pandemi kuralları çerçevesinde bu projeleri yürüttüler. Bundan sonra da bu tür projeleri devam ettirerek gençlerimizi, çocuklarımızı girişimcilik, yenilik, yeni buluşlar, yeni icatlar konusunda yönlendirmeye devam edeceğiz. Geleceğimiz olan gençlerimizin bu anlamda güzel fikirler ortaya koyacağına inanıyorum. Bugün burada bu fikirlerin en güzel örneklerini gördük" dedi.

Bu ve benzeri programların gençlerin girişimci ruhlarını keşfetmelerine katkı sağlayacağına, yenilikçi iş fikirleri konusunda ufkunu açacağına işaret eden Su, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mersin Genç Girişimciler Kurulu nezdinde projenin düzenlenmesinde emeği geçen tüm paydaş kurumlara, öğretmen ve öğrencilerimize huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Programda; proje sunumları ve plaket takdiminin ardından ödül törenine geçildi. Yarışmada dereceye giren öğrenciler, ödüllerini Vali Su ve protokol üyelerinin elinden aldılar. - MERSİN

Yenilikçi Projeler Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
Yenilikçi Projeler Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
Yenilikçi Projeler Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
Yenilikçi Projeler Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
Yenilikçi Projeler Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Girişimcilik, Ali İhsan Su, Türkiye, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yenilikçi Projeler Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika Ekonomi


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