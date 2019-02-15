Son Dakika Haberleri: yenilikçilik kolay değil

yenilikçilik kolay değil

33 dakika önce

Harvard profesörü Clayton M. Christensen; Steve Jobs, Jeff Bezos, Elon Musk gibi pek çok tanınmış CEO'nun iş hayatına dair fikirlerini değiştirdiği söylenen Yenilikçinin İkilemi'nde yeni teknolojilerin iş dünyasındaki hızlı ve kaçınılmaz etkilerini stratejik bir bakış açısıyla ele almayı hedefliyor.

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Harvard profesörü Clayton M. Christensen; Steve Jobs, Jeff Bezos, Elon Musk gibi pek çok tanınmış CEO'nun iş hayatına dair fikirlerini değiştirdiği söylenen Yenilikçinin İkilemi'nde yeni teknolojilerin iş dünyasındaki hızlı ve kaçınılmaz etkilerini stratejik bir bakış açısıyla ele almayı hedefliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:50 

CEO, Elon Musk, Jeff Bezos, Steve Jobs, Ekonomi
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