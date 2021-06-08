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Yenilikler ve gelecek temalı yatırımlar Akbank Yatırım Hizmetleri'ni 1 milyon yatırımcı ile liderliğe taşıdı - Son Dakika

Yenilikler ve gelecek temalı yatırımlar Akbank Yatırım Hizmetleri'ni 1 milyon yatırımcı ile liderliğe taşıdı

08.06.2021 15:00
Yenilikler ve gelecek temalı yatırımlar Akbank Yatırım Hizmetleri'ni 1 milyon yatırımcı ile liderliğe taşıdı, System.String[]

Yatırım uzmanlığını tek noktada sunan Akbank Yatırım Hizmetleri, 1 milyon yatırımcı ve 140 milyar TL mevduat dışı yatırım bakiyesine ulaştı.

Yatırım uzmanlığını tek noktada sunan Akbank Yatırım Hizmetleri, 1 milyon yatırımcı ve 140 milyar TL mevduat dışı yatırım bakiyesine ulaştı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank'ın, yatırım ve varlık yönetiminde ilk tercih edilen uzman banka olmak hedefiyle oluşturduğu Akbank Yatırım Hizmetleri, teknoloji, sağlık, enerji ve turizm gibi alanlara yatırım yapan gelecek temalı yatırım fonlarından yurt içi ve yurt dışı borsalar için mobil işlem uygulamalarına, altın, gümüş, petrol gibi kıymet yatırımlarından varant ve viop gibi türev ürünlere, çok geniş bir yatırım yelpazesini müşterilerine sunuyor.

Akbank Yatırım Hizmetleri, 1 milyon yatırımcı ve 140 milyar TL mevduat dışı yatırım bakiyesine ulaştı. Mobil teknoloji sayesinde bu hizmetler, 1.000 TL seviyelerinden başlayan her türlü varlık seviyesine ulaştırılırken, aynı zamanda yatırımcılar Akbank, Akportföy ve Akyatırım'ın finansal piyasalardaki uzmanlığı ile donatılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alp Keler, Akbank'ın, Akbank Yatırım Hizmetleri ile en çeşitli yatırımları bile herkes için kolaylaştırmayı hedeflediğini belirtti.

2020 ve 2021 yıllarında yatırım pazarının katlanarak büyüdüğüne dikkati çeken Keler, şunları aktardı:

"Hisse senedi yatırımcı sayısı 1.2 milyondan 2.5 milyona, nitelikli yatırım fonu yatırımcı sayısı 600 binlerden 1 milyona çıktı. Yeni yatırımcıların büyük çoğunluğu da 39 ve altı yaşlarındaki gençler. Bu yatırımcılar yeni teknolojiye, global hisse senetlerine, enerji ve sağlık gibi sürdürülebilir yatırımlara daha fazla yatırım yapmak istiyor. Bunların hepsini de bankalarının mobil uygulamalarından kolayca yapmayı bekliyor. Akbank Yatırım Hizmetleri olarak bizim de amacımız bu ihtiyaca en iyi cevap veren banka olmak. Akbank, Ak Yatırım, Ak Portföy uzmanlıklarını tek çatı altında toplayarak her varlık seviyesinde yatırımcıya tek noktadan hizmet modelini sunan ve tüm yatırım teknolojisini tek noktada birleştiren ilk bankayız. Geniş yatırım ürünü yelpazemizi, Akbank Mobil sayesinde en yeni, en hızlı, en kolay yatırım tecrübesi ile müşterilere açıp yatırımlarını istedikleri kanallarda hızlı ve güvenli şekilde takip edebilme imkanı sunarak alanımızda öne çıkıyoruz."

2021'de 52 bin yatırımcı, 2,4 milyar TL büyüklük

Açıklamada yer alan bilgilere göre ayrıca, gelecek temalı yatırımlarla da pazarda liderlik iddiasında olan Akbank Yatırım Hizmetleri'nin bu alanda sunduğu teknoloji, sağlık, enerji fonlarının toplam yatırımcı sayısı ise 2021 yılı içinde rekor kırarak 52 bin yatırımcıya ve 2,4 milyar TL yatırım büyüklüğüne ulaştı. Akbank bu fonlar arasında özellikle sürdürülebilir yatırımlar kategorisine giren sağlık ve enerji fonları gibi fonlarda büyümenin hızla artacağını öngörerek bu alanda 2030 yılına kadar 15 milyar TL'lik yatırım büyüklüğüne ulaşmayı hedeflediğini açıklamıştı.

Türk Lirası, Yatırımcı, Yatırım, Akbank, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yenilikler ve gelecek temalı yatırımlar Akbank Yatırım Hizmetleri'ni 1 milyon yatırımcı ile liderliğe taşıdı - Son Dakika


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