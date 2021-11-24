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Yeniliklerin öncüsü Konya Büyükşehir'den bir ilk daha - Son Dakika

Yeniliklerin öncüsü Konya Büyükşehir'den bir ilk daha

24.11.2021 14:21
Yeniliklerin öncüsü Konya Büyükşehir'den bir ilk daha

Konya Büyükşehir Belediyesi, Toplu Taşıma Hat Yönetim Sistemi'yle veriye dayalı olarak toplu taşıma taleplerini ve davranışlarını belirleyerek bu taleplere yönelik iyileştirmeler yapıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, veri ve yapay zeka teknolojilerinin kullanıldığı yenilikçi bir toplu taşıma karar destek sistemi olan Hat Yönetim Sistemi ile Konya'da vatandaşların toplu ulaşımda aldıkları hizmeti iyileştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla toplu taşımada da örnek çalışmaları hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Altay, "Ülkemizdeki toplu taşıma sistemleri genel olarak yolcuyu kullanacağı toplu taşıma aracı ve hattıyla ilgili bilgilendirmek ya da seyahat planlaması yapmak üzerine oluşturulmuştur. Biz bu sistemle yolcu bilgilendirme çalışmalarına ek olarak yolcularımıza verilen toplu taşıma hizmetindeki optimizasyonu; toplu taşıma hareketliliğini ve performanslarını analiz ederek yapıyoruz. Buradaki çalışmalarımızla akıllı ulaşım alanında toplu taşımada yenilikçi bir sistem ve anlayış getiriyoruz. Türkiye'de ilk defa Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan ve SUMMITS Uluslararası AUS Zirvesi'nde ödül alan sistemde ısı haritası analiziyle makro ölçekteki hareketliliğin anlaşılmasını, hat bazlı analizler ile hat performanslarının çıkarılmasını, doğru karar alınmasını sağlamak için hat benzerlik analizini, hatların detaylı sefer analizini, hizmet seviye özelliğini, durak bazlı analizler ile durak performanslarının tespitini, bölge bazlı analizler sayesinde bölgelerin yolculuk üretimlerinin tespitini, şehir içi hareketliliğin anlaşılması için başlangıç-varış analizini yaparak toplu taşıma performanslarının çıkarılmasını sağlamış oluyoruz. "dedi.

TOPLU TAŞIMA HAT YÖNETİM SİSTEMİ

Toplu Taşıma Hat Yönetim Sistemi; Konya Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı kart verilerini kullanarak makro, mezo ve mikro seviyelerde şehir içinde seyahat ve yolcu hareketliliğini çıkararak mevcut hizmeti iyileştirme ve toplu taşımaya yapılacak yatırımların vatandaşların tam olarak ihtiyacını karşılamasını sağlayacak yenilikçi, büyük veri teknolojilerinin kullanıldığı bir toplu taşıma analiz ve yönetim sistemidir.

Büyükşehir Belediyesi, Uğur İbrahim Altay, Altay, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yeniliklerin öncüsü Konya Büyükşehir'den bir ilk daha - Son Dakika


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