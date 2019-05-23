Son Dakika Haberleri: Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, memleketi Sandıklı'da hemşerileri ile iftarda buluştu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, memleketi Sandıklı'da hemşerileri ile iftarda buluştu

12 saat önce

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, memleketi Sandıklı'da hemşerileri ile iftarda buluştu.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, memleketi Sandıklı'da hemşerileri ile iftarda buluştu, System.String[]
Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, memleketi Sandıklı'da hemşerileri ile iftarda buluştu.

Sandıklı'da verilen iftara, İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Ankara Yenimahalle Belediye Başkan'ı Fethi Yaşar, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Kaymakam Adayı Halis Hacıismailoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, Jandarma Komutanı İhsan Doray ile davetliler katıldı ile birlikte katıldı.

İftar programında konuşan Başkan Fethi Yaşar; "Öncelikle davetime gelen siz değerli hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum. Ramazan ayı sofraları birleşme, paylaşma kucaklaşma ayıdır. Geçen sene aramızdan ayrılan sevgili büyüğüm, kıymetli ağabeyim Ahmet Yaşar, Ramazan aylarında iftar sofrasını herkesle paylaşmaya çok önem verirdi. Ağabeyimin ve Yaşar ailesinin aramızdan ayrılanlarının ruhlarına verilen bu yemeği, Ramazan aylarında ağabeyimin ve ailemizde rahmete kavuşanların ruhuna ithafen devam ettireceğim. Önümüzdeki günlerde gelecek olan Kadir Gecenizi de şimdiden kutlarım" dedi. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:06 Kaynak: İHA
Sandıklı, Yenimahalle, Fethi Yaşar, Güncel
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