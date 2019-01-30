Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar'dan Dernek Ziyareti

ANKARA(AA) - Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçede bulunan Çorum'un İskilip ilçesi Çatkara Köy Derneğini ziyaret etti.

ANKARA(AA) - Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçede bulunan Çorum'un İskilip ilçesi Çatkara Köy Derneğini ziyaret etti.



Burada vatandaşlarla sohbet eden Yaşar, yaptığı konuşmada 56 yıldır Yenimahalleli olduğunu ve kenti iyi tanıdığını, bugüne kadar ilçeyi ortak akılla yönettiğini ifade etti.



Artık yerel seçim sürecine girildiğini belirten Yaşar, "Görev süremiz boyunca hiç kimseyi dinine, diline, siyasi görüşüne bakmadan, ötekileştirmeden, her mahallemize eşit hizmet götürme düşüncesiyle hizmet ettik. 2009 yılının Yenimahallesi ile 2019'un Yenimahallesi arasındaki farkı vatandaşlarımız biliyor" dedi.



Ziyaretten duyduğu mutlululuğu dile getiren Çorum Çatkara Köyü Derneği Başkanı Satılmış Güler de derneklere verdiği destek ve yapmış olduğu hizmetler nedeniyle Fethi Yaşar'a teşekkürlerini iletti.

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