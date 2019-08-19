Son Dakika Haberleri: Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar'dan, Kırşehir'e ziyaret
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Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar'dan, Kırşehir'e ziyaret

53 dakika önce

Ankara'nın Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret etti.

Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar'dan, Kırşehir'e ziyaret, System.String[]
Ankara'nın Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yaşar ziyarette, kentte yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.
Ekicioğlu, yaptığı konuşmada, kent için önemli projeleri olduğunu, borçlu bir belediye devralmalarına rağmen tasarrufa yöneldiklerini ve Kırşehir halkına verdikleri vaatleri tek tek yerine getireceklerini ifade etti.
Yapılacak bazı projelerde Yenimahalle Belediyesinden de destek alacaklarına inandığını vurgulayan Ekicioğlu, hazırlanan projelerin kente önemli kazanımlar sağlayacağını kaydetti.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise Kırşehir'deki çalışmaları yakından takip ettiklerini ve Ekicioğlu'na her zaman destek ve katkı sunacaklarını aktardı.
Ekicioğlu, ziyaretin anısına Yaşar'a çeşitli hediyeler verdi.
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Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:48 Kaynak: AA
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