Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, Esnafla Buluştu

Yenimahalle
Belediye Başkanı Fethi Yaşar
, Ankara
Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Yenimahalle Belediyesi İlkadım
Salonu'nda gerçekleştirilen kahvaltıda konuşan Yaşar, göreve geldiği günden bu yana her zaman esnafın ve sanatkarın yanında olduğunu söyledi.
Esnafın sıkıntılarının çözümü için mücadele edildiğinin altını çizen Yaşar, "57 senedir Yenimahalle'de yaşıyorum. Bu ilçede esnaflık ve ticaret yaptım. İlçemizin hangi mahallesinde hangi esnafın ne gibi sıkıntıları var hepsini Yenimahalle'de yaşayarak öğrendim. Ticaretle uğraştığım dönemde kendi yaşadığım sıkıntıları ve zorlukları sizlere yaşatmamak için birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak projeler üretiyoruz. Her meslek grubunun ayrı sıkıntıları var. Yenimahalle Belediyesi, bu sorunların çözümü için esnaf odaları ile 10 yıldır uyum içerisinde çalışmaktadır. İlçemizde faaliyet gösteren birçok meslek gurubundan vatandaşımızın bir araya gelerek oluşturduğu esnaf odaları ile protokoller imzaladık. Bu sayede esnaflarımız sıkıntılarını bize iletiyor. Yasaların bize verdiği yetki çerçevesinde çözüm üretiyoruz." diye konuştu.
Esnaf ve sanatkarların sıkıntılarını dinleyerek, soruları yanıtlayan Yaşar, berber esnafının kendisine, pazar günleri tüm dükkanların kapalı olması gerektiği konusunu ilettiğini aktardı.
İlçedeki bazı esnafların yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı pazar günleri açık olmasını, bazıları da ağır çalışma şartları ve ailelerine zaman ayıramamaktan dolayı kapalı olmasını istediğini dile getiren Yaşar, şunları kaydetti:
"Devletin yetkili birimleri, esnaf odaları ile ortak çalışma yürütmelidir. Öncelikle eşit ve adil bir sistem hayata geçirilmelidir. Alışveriş merkezlerinde bulunan kuaförler haftanın yedi günü açık durumda iken, mahalle berberlerimizin pazar günü hizmete kapalı olması ticaret hayatında olması gereken eşitlik kavramına uymamaktadır. Esnaflar, esnaf odaları ve devletin yetkili kurumları, ortak bir karar almalı ve bu karara göre hareket edilmelidir. Yenimahalle'de esnafın her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Yetki çerçevesi içerisinde elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız."
Toplantıya, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal
, Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetimi, çok sayıda esnaf ve sanatkar katıldı.