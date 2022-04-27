Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar: "Önce Zihinlerdeki Engelleri Yenmeliyiz, Sonra Fiziki Engelleri Ortadan Kaldırabiliriz" - Son Dakika

Ankara'da Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, "Biz insanoğlu olarak başımıza gelmese de başka bir insanın halinden anlayabilmeliyiz. Bu empatiyi kazanmak bile engelli vatandaşlarımızın önlerindeki en büyük engelin ortadan kalkması demektir. Bu anlayışı yendiğimizde engellilerin ne kadar büyük adımlar atabildiklerine ne kadar büyük başarılar kazandıklarına belediye başkanlığım süresince tanık oldum. Demem o ki, önce farkındalığımızı artırmamız, engeli olmayanları eğitmemiz onların zihnindeki engelleri yenmemiz lazım. Sonra dönüp fiziki engelleri ortadan kaldırabiliriz" dedi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Engelliler Çalıştayı'nda konuştu. Yaşar, şunları söyledi:

"TÜRKİYE'DE İLK DEFA ENGELLİLER BİRİMİNİ KURDUK"

"Yenimahalle Belediyesi olarak yönetime geldiğimiz 2009'dan beri tüm hemşehrilerimizi Yenimahalle ailesinin eşit haklara sahip bireyleri olarak gördük. Doğuştan veya da sonradan engelli yaşamak zorunda olan hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmayı çalışma prensibi olarak belirledik. Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılmak, yaşamlarını kolaylaştırmak, sorunlarını tespit edip anında çözüme kavuşturmak için Türkiye'de ilk defa Engelliler Birimi'ni kurduk; birime kayıtlı bin 982 engelli vatandaşımız bulunuyor. Karşıyaka Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri içine kurduğumuz Nefes Engelliler Tesisi'nden de 440 engelli hemşehrimiz yararlanıyor. Türkiye'de ilk kez engelliler kreşini açtık. Birimimizde resim, müzik, sanat, takı tasarımı, ahşap atölyeleri, fitness salonu ve iki adet de özel çocuk sınıfı bulunuyor. Tesiste engelli çocukları olan alileler için aile danışmanlık merkezleri bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte otistik engellilere yönelik olarak tüm engelli okullarında otistik sınıfları yaptırdık.

"ANKARA'NIN İLK VE TEK AMPUTE STADI'NI HİZMETE AÇTIK"

İki engelli aracımızı engelli hemşehrilerimizin hizmetine sunarken tekerlekli sandalye, akülü sandalye, baston gibi araç ve gereçler konusunda da her zaman destek olduk ve devam ediyoruz. Evlerinden çıkamayan ve sosyal yaşama katılamayan hemşehrilerimizin yaşadıkları evlerin önüne rampalar inşa edip günlük yaşantılarını sürdürmelerini sağlıyoruz. Ampute Futbol Takımı'na yeni sporcular yetiştirmek ve evlerine kapanan çocuklarımızı spora teşvik etmek için Ankara'nın ilk ve tek Ampute Stadı'nı hizmete açtık. Görme Engeliler Spor Kulübü oyuncularımız için müsabakalarını oynayacakları ve antrenman yapacakları tam donanımlı bir saha yaptık. Çayyolu'nda 2011 yılında engellilere mesleki rehabilitasyon ve istihdam sağlayacak bir kompleks kurarak idaresini Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne teslim ettik. Zihinsel engelli vatandaşlara aile ortamını aratmayacak huzurlu bir yaşam sunmak için Beyaz Karanfiller Yaşam Merkezi'ni hayata geçirdik.

"ASIL SORUN ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK ANLAYIŞIN DEĞİŞMESİ"

Tüm bu çalışmalarımız engelsiz bir Yenimahalle içindi. Yeterli görmüyoruz çalışmaya devam edeceğiz. Ancak engelsiz bir yaşamdan kastettiğim yalnızca engelli vatandaşların yaşam içindeki engellerini fiziki olarak kaldırmak değil buradaki asıl sorunun engelli bireylere yönelik anlayışın, önyargının değişmesi gerektiği ve hatta daha büyük bir sorun olduğunu düşünmemizdir. Çoğunlukla yasal düzenlemeler ile engelli bireyleri önceleyen sağlık, eğitim, çalışma hayatı ve kamu gibi alanlarda öncelik ve pozitif ayrımcılık yapılıyor. Engellilerin toplumsal yaşam içinde karşılaştıkları fiziksel engellemeler de nispeten kaldırılıyor. Bu düzenlemeleri yapmak belediyelerin ya da devletin altından kalkamayacağı büyük bir yük değil.

"ÖNCE ZİHİNLERDEKİ ENGELLERİ YENMELİYİZ, SONRA FİZİKİ ENGELLERİ ORTADAN KALDIRABİLİRİZ"

Engelli bireylerin hala önlerinde bu kadar sorun olmasının ve bu sorunları aşamamalarının nedeni bizim toplum olarak engellilere yönelik genel anlayışımız. Engelleri olan insanımızı yok saymak, görmezden gelmek, acımak, engelsiz bireylere nazaran onları eksik, yetersiz ve başarısız görmemiz, empati yapmamız. Asıl sorun bence bu. Onları görmezden geldiğimizde ya da evlerinden çıkmadıklarında sorunların da ortadan kalkacağına inanıyoruz. Hayata karışmasınlar, hayatı evlerinin camından ya da televizyonlardan izlesinler, okumasınlar, eğlenmesinler, sosyalleşmesinler, çalışmasınlar istiyoruz. Bu hakim anlayış bedenlerinde taşıdıkları engelden daha büyük bir engel. Bu önyargıyı ortadan kaldırmak için illa bizim ya da bir yakınımızın engelli olması şart değil. Empati yapabilmek insanoğluna yüce Allah tarafından verilmiş en büyük hediye. Biz insanoğlu olarak başımıza gelmese de başka bir insanın halinden anlayabilmeliyiz. Bu empatiyi kazanmak bile engelli vatandaşlarımızın önlerindeki en büyük engelin ortadan kalkması demektir. Bu anlayışı yendiğimizde engellilerin ne kadar büyük adımlar atabildiklerine ne kadar büyük başarılar kazandıklarına belediye başkanlığım süresince tanık oldum. Demem o ki, önce farkındalığımızı artırmamız, engeli olmayanları eğitmemiz onların zihnindeki engelleri yenmemiz lazım. Sonra dönüp fiziki engelleri ortadan kaldırabiliriz."