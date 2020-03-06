Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar:

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçede yapılması planlanan yeni Adalet Sarayı'nın ilçede trafik sorununa yol açacağı uyarısında bulunarak önce alternatif yolların oluşturulması gerektiğini söyledi.

Yaşar, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, ilçede yapılacak kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi verdi, Adalet Bakanlığının Adalet Sarayı Projesi hakkında değerlendirmede bulundu.

Yamaçevler ve Macunköy Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında ilçe genelinde 11 yılda 20 bin civarında gecekondunun yıkımını gerçekleştirdiklerini belirten Yaşar, "Yenimahalle'de inşallah bu yıl gecekonduyu tarihe gömüyoruz. Şu ana kadar yıktıklarımızdan kalan gecekondu sayısı 400 civarındadır." dedi.

"Trafiğe 110 bin araç eklenecek"

Eski MİT arazisinde yapılması düşünülen Adalet Sarayı Projesi'nin bölgede kentsel dönüşüm planını hayata geçirme imkanını sıfırlandığını savunan Yaşar, bu projenin beraberinde trafik sıkıntısını getireceğini belirterek şunları söyledi:

"Şehir hastanesi ve yapılacak Adliye Sarayı için özel bir toplu taşıma oluşturulmazsa buralara gidecek vatandaşlarımız çok büyük trafik sıkıntılarıyla karşı karşıya kalacaktır. Proje halindeki tesislerin açılması durumunda bölgedeki trafiğe 110 bin araç eklenecek. Yenimahalle'de Adliye Sarayı'nın yapılmasından mutlu olurum ama trafiği altüst edecek.

Bunun şimdiden düşünülüp tartışılmasını, yeniden gözden geçirilmesini bir yurttaş olarak görevim bilirim. Avukat, adliyedeki duruşmasına yetişemeyecek. Yarın o trafik geldiğinde ambulansla hasta da hastaneye yetişemez. Bu yol tıkanacak. Çünkü şimdi bile tıkanıyor. Buna tedbir olarak bir an önce toplu taşıma ya da alternatif yollar bulunması lazım."

Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Yaşar, "Alternatif bir yer planınız var mı? sorusu üzerine şöyle konuştu:

" Etimesgut'taki Şeker Fabrikası'nın arazisi var. Boş arazi. Sincan ile Yenimahalle ilçelerinin hattı üzerindedir. Herkesin rahat ulaşabileceği yerdir. Buraya da yapılacaksa mutlaka ulaşım sorunu çözülmelidir. Çünkü şu anda da bu yollar trafiği kaldırmıyor."

Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ilçedeki sorunları ve çözüm önerilerini içeren birer mektup gönderdiğini de sözlerine ekledi.