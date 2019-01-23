Yenimahalle Belediyesi Alt Yapı Malzemelerini Kendi Tesislerinde Üretiyor

Yenimahalle'de 10 yılda asfaltsız yol bırakmayan Yenimahalle Belediyesi, tüm alt yapı malzemelerini kendi tesislerinde üretiyor.

Yenimahalle'de 10 yılda asfaltsız yol bırakmayan Yenimahalle Belediyesi, tüm alt yapı malzemelerini kendi tesislerinde üretiyor. Belediye bünyesinde kurulan tesislerde bordür, kilit taşı ve beton üretimi yapılıyor.



Yenimahalle Belediyesi, alt yapı çalışmalarında birçok işi kendi ekibi ile kendi tesislerinde yapıyor. Bu kapsamda açılan tesislerde beton üretimi, bordür ve kilit taşı üretimi yapılıyor. Böylece belediye kendi yaptığı üretimle tasarruf sağlıyor.



Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yenimahalle Belediyesi olarak hizmetlerimizi taşerona vererek yaptırmak yerine kendi işimizi kendi personellerimizle yapıyoruz. Böylece hem istihdam yaratıyoruz hem de işi daha ucuza yapıyoruz" diye konuştu.



Başkan Yaşar, "Göreve geldiğimizde evine çamurlu ayağıyla hiçbir vatandaşın girmeyeceğinin sözünü vermiştik. Şimdi bunu gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Yenimahalle sınırları içinde asfaltsız yol kalmamıştır" dedi. "Belediye olarak kendi işimizi kendi personelimizle yapıyoruz" diyen Yaşar, "Belediye olarak kurduğumuz tesislerde beton üretiminin yanı sıra, bordür ve kilit taşı üretimini de yapıyoruz. Böylece belediye bütçesine ciddi bir katkı sağlamış oluyoruz" diye konuştu.



Tüm teknik ekipmanların ve teknolojik alt yapının olduğu tesislerde alt yapı çalışmaları için lazım olan tüm ekipmanlar yapılabiliyor. Yenimahalle Belediyesi beton santralinde 10 yılda 81 bin 182 metreküp beton, 477 bin 98 metrekare kilit taşı, 659 bin 323 metre de bordür üretildi. Yapılan üretimlerle Yenimahalle sınırları içinde bulunan tüm tesislerin işlemleri yine Yenimahalle Belediyesi personelleri tarafından yapılıyor. Belediye ayrıca Yenimahalle sınırları içinde bulunan tüm yollarda da asfaltlama çalışmaları yapıyor. Asfalt sezonu açılır açılmaz harekete geçen ekipler, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için gece gündüz çalışıyor. Yeni yerleşim yerlerine açılan yolların yanı sıra tamirat ve tadilat için de asfaltlama çalışmaları yapılıyor. Belediye 10 yılda Yenimahalle sınırları içinde bulunan yollarda bugüne kadar 1 milyon 235 bin 101 ton asfalt serimi yaptı. - ANKARA

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