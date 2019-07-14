Yenimahalle Belediyesi personeline hizmet içi eğitim
5 saat önce
Yenimahalle Belediyesi personeline hizmet içi eğitim verildi.
Yenimahalle Belediyesi Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:46 Kaynak: AA
personeline hizmet içi eğitim verildi.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar
, Türkiye
Belediyeler Birliği ve İç Anadolu
Belediyeler Birliği iş birliğiyle verilen hizmet içi eğitim seminerinde yaptığı konuşmada, imar ve mali hizmetlerin belediyelerde en önemli birimlerden biri olduğunu kaydetti.
Bu birimlerin yönetmeliklerinin sık değiştiğini ve sıkı takip gerektirdiğini dile getiren Yaşar, eğitim seminerinin bu anlamda çok önemli olduğunu belirtti.
Seminerin ardından Başkan Yaşar, katılımcılara sertifika dağıttı.
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