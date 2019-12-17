Yenimahalle Belediyesi sporcusunun başarısı - Son Dakika
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Yenimahalle Belediyesi sporcusunun başarısı

7 saat önce

Yenimahalle Belediyesi sporcusu Arda Sarıkaya, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Yüzme Şampiyonasında erkekler 400 metre serbest stil yarışmasında Türkiye 4. oldu.

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Yenimahalle Belediyesi sporcusu Arda Sarıkaya, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Yüzme Şampiyonasında erkekler 400 metre serbest stil yarışmasında Türkiye 4. oldu.

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Arda Sarıkaya, Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonasında Türkiye dördüncülüğünü elde etti.

Sarıkaya, Ankara'da yapılan elemeleri başarıyla geçmesinin ardından İstanbul'da düzenlenen şampiyonada, erkekler 400 metre serbest stil yarışmasında dördüncü, 200 metre serbest stilde de Türkiye 8. oldu.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a gösterdiği ilgi ve desteklerinden ötürü teşekkür eden Sarıkaya, "Yenimahalle'nin adını katıldığım müsabakalarda en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Kulüp olarak milli takım seçmelerini de başarı ile tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum. Kazanmış olduğum dereceleri, bugünlere gelmemde emeği geçen Yenimahalle Belediyesi ve antrenörüme armağan ediyorum." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:42 Kaynak: AA
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