Son Dakika Haberleri: Yenimahalle Belediyesinden engelli vatandaşa yardım
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Yenimahalle Belediyesinden engelli vatandaşa yardım

34 dakika önce

Yenimahalle Belediyesi, engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesi ile evine rahatça girip çıkmasını sağlamak için rampa yaptı.

Yenimahalle Belediyesinden engelli vatandaşa yardım, System.String[]
Yenimahalle Belediyesi, engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesi ile evine rahatça girip çıkmasını sağlamak için rampa yaptı.
Bedensel engelli Levent Fidan'ın, Yenimahalle Belediyesi Engelli Hizmetleri Birimine yaptığı başvuru üzerine ekipler harekete geçti.
Park Bahçeler ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ortaklaşa çalışma yürüterek, Fidan'ın evine rahatça girip çıkabilmesi için engelli rampası inşa etti.
Engelli rampasının yanında, akülü sandalyenin güvenle bırakılabilmesi ve şarj edilebilmesi için demir kapı yaparak, elektrik hattını yenileyen ekipler, Fidan'ın hayatını kolaylaştırmak için hummalı bir çalışma yürüttü.
Altı yaşında kızını anaokuluna bırakırken dahi aklının hep eşinde olduğunu belirten Aysun Fidan, eşinin bakımında büyük zorluklar yaşadığını ifade etti.
Eşi eve rahatça girip çıkamadığı için herhangi bir işe giremediğini söyleyen Fidan, "Engelli rampası yapılmadan önce eşim apartman kapısından eve girmek zorundaydı. Her seferinde merdivenlerden düşüyor, bir yerini sakatlıyordu. Benim gücüm yetmediği için her evden çıkışımızda komşularımızdan destek almak zorundaydım. Yenimahalle Belediyesine başvuru yaptık ve kısa sürede bu rampayı inşa ettiler. Yanında demir kapıyı yapıp, akülü sandalyeyi şarj edebilmek için balkona elektrik hattı çektiler. Yaşadığım sıkıntıya çözüm üretip, engelli rampasını ailemiz için inşa eden belediye ekiplerine ve Başkan Fethi Yaşar'a teşekkür ediyorum. Hayatımız kolaylaştı, artık gözüm arkada kalmadan çocuğumu okula götürüyorum. Eşim evde kapalı kalmıyor. İstediği zaman rahatça dışarı çıkabiliyor." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:58 Kaynak: AA
Yenimahalle Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü, Yenimahalle, Güncel
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