Yenimahalle Belediyesine Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

Yenimahalle Belediyesi, kurum içi yapılan uyum çalışmaları sonrasında "TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi"ni almaya değer bulundu.

Yenimahalle Belediyesi, kurum içi yapılan uyum çalışmaları sonrasında "TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi"ni almaya değer bulundu.



Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar'ı ziyaret etti.



Yaşar, Kalite Belgesini TSE Başkanı Şahin'in elinden aldı.



Ziyarette konuşan Yaşar, belediyenin önünde 3 bayrak bulunduğunu belirterek, "Biri varlığımızı temsil eden Türk bayrağı, ikincisi Yenimahalle Belediyesinin bayrağı, üçüncüsüyse kaliteli hizmet anlayışımızı gösteren TSE'nin verdiği bayrak. Yenimahalle Belediyesinin 10 yıllık çalışmamızın karşılığı bu noktaya gelmiş olması gurur verici ve bu gurur tüm Yenimahallelilerin." diye konuştu.



TSE tarafından verilen belgenin vatandaş beklentilerini, ihtiyaçlarını ve mevzuat şartlarını karşılama koşuluyla vatandaşların memnuniyetinin arttırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetim sistemi olduğunu anlatan Yaşar, şunları kaydetti:



"Mart-nisan aylarında yapılan çalıştay ile TSE eğitimlerini eksiksiz tamamladık. İç tetkik ve TSE belgelendirme tetkiklerini başarıyla sonuçlandırdık. Kurum olarak vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetin kalitesi kapsamında TS EN ISO 9001: 2015 versiyonuna geçen ve Ankara'da TSE'den belge alan ilk kurumuz. Bu anlamda yüksek kalite anlayışı ve memnuniyeti ilkesiyle Yenimahalle Belediyesi hizmetlerine devam edecektir. Çalışmalarımızda sosyal belediyeciliğin gereklerini yerine getiriyoruz. Bu hizmetlerimizin TSE tarafından TS EN ISO 9001: 2015 versiyonuna geçerek Kalite Belgesini almamız bizi ayrıca motive ederek daha çok çalışmaya teşvik etmektedir. Ortaya konan bu disiplinli çalışmalarımız TSE tarafından belgelenip, onaylandı."



TSE Başkanı Şahin de vatandaşa sunulan hizmetin kalitesi, hızlı olması ve gelişen çağa ayak uydurulması açısından belgenin önemine dikkati çekerek, "Uluslararası standartlara kurumlarımızca uyum sağlanması açısından birçok kriterin sağlanması gerekmektedir. Belgenin kazanılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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