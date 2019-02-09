Yenimahalle Belediyespor, Avrupa'da Rövanş Maçına Çıkacak
24 dakika önce
Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, yarın Kadınlar Challenge Kupası son 16 turu rövanş maçında İspanyol ekibi Rocasa Gran Canaria ile karşılaşacak.
Yenimahalle
Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, yarın Kadınlar Challenge Kupası son 16 turu rövanş maçında İspanyol ekibi Rocasa Gran Canaria
ile karşılaşacak. Türkiye
Hentbol Federasyonu (THF) Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.
Karşılaşmayı Almanya
'dan Christian Hannes-David Hannes hakem ikilisi yönetecek.
Yenimahalle Belediyespor deplasmandaki ilk maçta rakibine 33-23 yenilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:01 Kaynak: AA
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