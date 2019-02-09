Son Dakika Haberleri: Yenimahalle Belediyespor, Avrupa'da Rövanş Maçına Çıkacak

Yenimahalle Belediyespor, Avrupa'da Rövanş Maçına Çıkacak

24 dakika önce

Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, yarın Kadınlar Challenge Kupası son 16 turu rövanş maçında İspanyol ekibi Rocasa Gran Canaria ile karşılaşacak.

Yenimahalle Belediyespor, Avrupa'da Rövanş Maçına Çıkacak, System.String[]
Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, yarın Kadınlar Challenge Kupası son 16 turu rövanş maçında İspanyol ekibi Rocasa Gran Canaria ile karşılaşacak.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı Almanya'dan Christian Hannes-David Hannes hakem ikilisi yönetecek.

Yenimahalle Belediyespor deplasmandaki ilk maçta rakibine 33-23 yenilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:01 Kaynak: AA

Gran Canaria, Yenimahalle, Spor
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