Yenimahalle Belediyespor, İspanya Deplasmanında
41 dakika önce
Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Rocasa Gran Canaria ile karşılaşacak.
Yenimahalle
Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda İspanya
temsilcisi Rocasa Gran Canaria
ile karşılaşacak. Antonio Moreno
Spor Salonu'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Polonyalı hakemler Jakub Jerlecki ve Maciej Labun görev alacak.
Karşılaşmanın rövanşı, 10 Şubat Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:59 Kaynak: AA
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