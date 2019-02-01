Son Dakika Haberleri: Yenimahalle Belediyespor, İspanya Deplasmanında

Yenimahalle Belediyespor, İspanya Deplasmanında

41 dakika önce

Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Rocasa Gran Canaria ile karşılaşacak.

Yenimahalle Belediyespor, İspanya Deplasmanında, System.String[]
Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Rocasa Gran Canaria ile karşılaşacak.

Antonio Moreno Spor Salonu'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Polonyalı hakemler Jakub Jerlecki ve Maciej Labun görev alacak.

Karşılaşmanın rövanşı, 10 Şubat Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:59 Kaynak: AA

Yenimahalle, İspanya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Wolverhampton, Jonny'nin Bonservisini Aldı Sıra Beklemek İstemeyen Kadın, Nüfus Memurunun Saçlarını Yoldu! Kamera Kayıttaydı

Real Madrid Kral Kupasında Yarı Finalde Boşanma Aşamasındaki Kocasının İş Yerini Yaktı! O Anlar Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 10:40:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yenimahalle Belediyespor, İspanya Deplasmanında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]