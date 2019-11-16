Son Dakika Haberleri: Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Avrupa sahnesinde
Son Dakika Spor Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Avrupa sahnesinde - Son Dakika Spor

Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Avrupa sahnesinde

6 saat önce

Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Challenge Kupası 3. tur rövanş maçında yarın Çekya temsilcisi DHC Sokol ile karşı karşıya gelecek.

Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Avrupa sahnesinde, System.String[]

Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Challenge Kupası 3. tur rövanş maçında yarın Çekya temsilcisi DHC Sokol ile karşı karşıya gelecek.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Kosovalı hakemler Eshref Beqiri ile Ilir Krasniqi yönetecek.

Başkent ekibi, rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmayı 34-25 kaybetmişti.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Karaköy'de başörtülü öğrenciye saldıran kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Karaköy'de başörtülü öğrenciye saldıran kadın adliyeye sevk edildi Lucescu sitem ediyordu, Şenol Güneş gerçekleştirdi EURO 2020'ye katılma hakkı kazanan Milli Takım'a 58 milyonluk gelir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 15:27:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Avrupa sahnesinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]