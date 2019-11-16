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Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Avrupa sahnesinde
6 saat önce
Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Challenge Kupası 3. tur rövanş maçında yarın Çekya temsilcisi DHC Sokol ile karşı karşıya gelecek.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:14 Kaynak: AA
Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Challenge Kupası 3. tur rövanş maçında yarın Çekya temsilcisi DHC Sokol ile karşı karşıya gelecek.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Kosovalı hakemler Eshref Beqiri ile Ilir Krasniqi yönetecek.
Başkent ekibi, rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmayı 34-25 kaybetmişti.
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