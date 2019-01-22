Son Dakika Haberleri: Yenimahalle Çeyrek Finale Yükseldi

Yenimahalle Çeyrek Finale Yükseldi

1 saat önce

Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası 2. tur maçları tamamlandı.

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Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası 2. tur maçları tamamlandı. Yenimahalle Kadın Hentbol A takımı çeyrek finale yükseldi.

Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası 2. tur maçları tamamlandı. Dört grupta oynanan 2. tur maçlarının ardından A Grubu'nda bulunan Yenimahalle Belediyespor, Ardeşen GSK'yı 36-29 yendi. Maçlarda seriye bağlayan Yenimahalle Kadın Hentbol A takımı, 3'te 3 yaparak Türkiye Kupası Çeyrek Finali'ne yükseldi. Müsabakalarda ilk olarak Elazığ Sosyal Yard. SK'yı 38-19, ardından Görele Belediyesi SK'yı 36-25'lik skorla yenen ve Ardeşen GSK'ya 36-29'luk skorlarla göz açtırmayan Yenimahalle Belediyespor, çeyrek finalin en güçlü adayı oldu.

Yenimahalle Belediyesi, çeyrek finalde Aksaray Belediyesi GSK ile karşılaşacak. Çeyrek finalde ilk maçlar 27 Şubat, rövanşları ise 16 Mart'ta oynanacak. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:04 Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Yenimahalle, Spor
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