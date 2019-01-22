Yenimahalle Çeyrek Finale Yükseldi
1 saat önce
Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası 2. tur maçları tamamlandı.
Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası
2. tur maçları tamamlandı. Yenimahalle
Kadın Hentbol A takımı çeyrek finale yükseldi.
Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası 2. tur maçları tamamlandı. Dört grupta oynanan 2. tur maçlarının ardından A Grubu'nda bulunan Yenimahalle Belediyespor, Ardeşen
GSK'yı 36-29 yendi. Maçlarda seriye bağlayan Yenimahalle Kadın Hentbol A takımı, 3'te 3 yaparak Türkiye Kupası Çeyrek Finali'ne yükseldi. Müsabakalarda ilk olarak Elazığ
Sosyal Yard. SK'yı 38-19, ardından Görele Belediyesi
SK'yı 36-25'lik skorla yenen ve Ardeşen GSK'ya 36-29'luk skorlarla göz açtırmayan Yenimahalle Belediyespor, çeyrek finalin en güçlü adayı oldu. Yenimahalle Belediyesi
, çeyrek finalde Aksaray
Belediyesi GSK ile karşılaşacak. Çeyrek finalde ilk maçlar 27 Şubat, rövanşları ise 16 Mart'ta oynanacak. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:04 Kaynak: İHA
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