Son Dakika Haberleri: Yenimahalle'de 5 bölgeye semt birimi kuruldu
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Yenimahalle'de 5 bölgeye semt birimi kuruldu

1 saat önce

Yenimahalle Belediyesince vatandaşların belediye ile ilgili tüm işlemlerini daha rahat gerçekleştirmelerini olanak sağlamak için ilçede semt birimleri kurulduğu bildirildi.

Yenimahalle'de 5 bölgeye semt birimi kuruldu, System.String[]
Yenimahalle Belediyesince vatandaşların belediye ile ilgili tüm işlemlerini daha rahat gerçekleştirmelerini olanak sağlamak için ilçede semt birimleri kurulduğu bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Batıkent, Gazi, Karşıyaka, Ata ve Şentepe olmak üzere 5 bölgeye kurulan semt birimlerinin ilçe sakinlerine büyük kolaylıklar sağlayacağı belirtildi.
Açıklamada vatandaşların semt birimlerinde emlak vergisi ödemeleri, sicil kayıt, emlak beyan kabul işlemleri, çevre temizlik, ilan-reklam vergisi tahsilatları, cenaze işlemleri, nikah işlemleri ve hobi kurs ücretleri gibi ödeme işlemlerini daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceği kaydedildi.
Vatandaşın öncelikli ihtiyaçlarını istek ve önerilerini belediyenin ilgili birimlerine anında ileterek bilgi akışını kısa sürede sonuca ulaştırmayı da hedefleyen semt birimlerinin, sorunların kısa sürede çözümlenmesi için mahalle muhtarlarıyla işbirliği yapacağı da belirtildi.
Konuyla ilgili ilişkin açıklamada bulunan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, semt birimlerinin belediyeleri temsil ettiğini belirtti.
Vatandaşların semt birimleri sayesinde belediyeye uğramadan işlemlerini halledebileceklerini aktaran Yaşar, " Bu bir nevi her mahalleye belediye sarayı yapmaktır. Amacımız yeter ki vatandaşın işi kısa sürede çözülsün, yeter ki vatandaş mutlu olsun, sıra beklemesin, yorulmasın. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Yenimahalle, Karşıyaka, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:52 Kaynak: AA
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