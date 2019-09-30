Yenimahalle'de bin 500 kişilik caminin temeli törenle atıldı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinin Susuz Mahallesi'nde bin 500 kişinin ibadet edebileceği Hacı Satılmış Efendi Camisi'nin temeli törenle atıldı.

Törene, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle Müftüsü Sinan Kazancı, Hacı Satılmış Efendi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Kurucu Başkanı Mehmet Demiröz, Dernek Başkanı Yalçın Güner ve yönetim ile vatandaşlar katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Çakırlar Camisi İmam Hatibi Ayhan Köse Kur'an okudu.

Belediye Başkanı Yaşar, yaptığı konuşmada, ibadethanelerin huzur veren, birlik, beraberlik ve kardeşliğin tesis edildiği yerler olduğunu belirterek, "Çünkü buralarda sevgi, saygı, barış var, kavga, dövüş, ötekileştirmek, kin yok. Okullarımıza nasıl yardım ediyor, mahallelerimize nasıl aile hekimliği binaları, taksi durakları, spor tesisleri, kültür merkezleri kazandırıyorsak ibadethane ihtiyacı olduğunda ona da destek olmaya devam edeceğiz. Bu camimizin açılışını da inşallah hep beraber yapacağız." dedi.

İlçe Kazancı da, camilerin bedenleri olduğu kadar gönülleri de yan yana getirmesi gerektiğini aktardı.

Kazancı, "Hayatın merkezi, şehrin kalbi olan camilerimizin fonksiyonlarını daha da güzelleştirmek adına Susuz Mahallesi'nde böylesine güzel bir yeri dini tesis alanı olarak tahsis eden Yenimahalle Belediye Başkanımız Fethi Yaşar'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.

3 bin 165 metrekare alan üzerine projelendirilen 885 metrekare kapalı alana sahip bin 500 kişi kapasiteli 2 minareli cami içerisinde lojman, kütüphane, İslam Sanatları Bölümü, toplantı ve konferans salonu, Kuran-ı Kerim eğitimi derslikleri, öğretmen odaları, fuaye alanı, mutfak, kapalı otopark, şadırvan, yeşil alan ve sosyal donatıların yer alacağı belirtildi.