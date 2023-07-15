Yenimahalle'de borç- alacak kavgası silahlı çatışmaya dönüştü - Son Dakika
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Yenimahalle'de borç- alacak kavgası silahlı çatışmaya dönüştü

15.07.2023 21:21

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, akraba iki grup arasında çıkan borç- alacak nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Ankara'nda sokak ortasında gerçekleşen silahlı çatışma cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde üzerine ateş açılan kişinin "Çoluğum çocuğum var, yapma" sözleri caddede yankılandı.

ALACAK-VERECEK KAVGASI

Olay, dün öğle saatlerinde Yenimahalle ilçesine bağlı Batıkent 1940'ıncı Cadde'de meydana geldi. Akraba iki grup arasında iddiaya göre, borç- alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.

OTOMOBİL UZAKLAŞIRKEN 2 EL ATEŞ ETTİ

Tartışma kısa süre içinde büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavganın taraflarından bir grup otomobillerine binerek uzaklaşmaya çalışırken, alacaklı olduğu iddia edilen diğer gruptaki kişiler ise diğer otomobili yakalayarak durmaya zorladı. Alacaklı olduğu iddia edilen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, durmaya zorladığı otomobildeki kişiler tekrar uzaklaşmaya çalışırken tabanca ile 2 el ateş etti.

"ÇOLUĞUM ÇOCUĞUM VAR, YAPMA"

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, ateş eden şüpheli ve beraberindekiler otomobillerine binerek olay yerinden uzaklaştı.

Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, olay anı ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde üzerine ateş açılan kişinin "Çoluğum çocuğum var, yapma" sözleri caddede yankılandı.

Kaynak: DHA
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kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yenimahalle'de borç- alacak kavgası silahlı çatışmaya dönüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yenimahalle'de borç- alacak kavgası silahlı çatışmaya dönüştü - Son Dakika
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