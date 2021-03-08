Yenimahalle'de "dinamik denetim" yapıldı - Son Dakika

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında şehir içi ulaşım araçları denetlendi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda başlatılan dinamik denetim modeli kapsamında Ankara Vali Yardımcısı Ediz Sürücü ve Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural'ın da katılımıyla Yenimahalle'de şehir içi ulaşım araçları kontrol edildi.

Bağdat Caddesi Lalegül kavşağında polis ekiplerince oluşturulan uygulama noktasında durdurulan minibüs ve otobüslerde yolcu kapasitesine uyulup uyulmadığı ve yolcuların maske takıp takmadığı denetlendi. Kuralları ihlal eden araç sürücülerine ceza kesildi.

Denetlenen araçlara polis ekipleriyle birlikte giren Ediz Sürücü ve Selda Dural, kurallara uyulup uyulmadığını bizzat kontrol ederek, yolcuları kurallara uymaları yönünde ikaz etti. Sürücü ve Dural yakınlardaki bir taksi durağını da ziyaret etti.

Yakacık'taki jandarma kontrol noktasını da denetleyen Sürücü ve Dural, burada da kadın sürücülerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Dural, kadın sürücüleri KADES uygulaması hakkında bilgilendirdi.

Dinamik Denetim modeli kapsamında kontrollerin hafta süresince her gün farklı bir konu başlığı altında farklı bir ilçede devam edeceği öğrenildi.