Yenimahalle'de Gecekonduyu Tarihe Gömeceğiz"

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçede gecekondu sorununun biteceğini, herkesin ev sahibi olacağını belirterek, kentsel dönüşüm alanında örnek bir proje yürüteceklerini söyledi.

ÖMER OLCAY - Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçede gecekondu sorununun biteceğini, herkesin ev sahibi olacağını belirterek, kentsel dönüşüm alanında örnek bir proje yürüteceklerini söyledi.



Yaşar, AA muhabirine, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik yaptığı açıklamada, yeni dönemde ilçe genelinde dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına cevap verecek özel merkezler, trafiği rahatlacak otoparklar ve Türkiye'ye örnek olacak kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştireceğini bildirdi.



Yenimahalle'de verdikleri kurslarla gençlere, kadınlara ve öğrencilere, kreş hizmetiyle de ebeveynlere destek olduklarını aktaran Yaşar, "Şu anda 650 öğretmen ile 2 bin 500 çocuğumuzu dört farklı noktada üniversite sınavına hazırlıyoruz. 23 mahallede Yenimek kurs binamız var. Burada 125 farklı branşta 250 öğretmen ile gençlerimize ve kadınlarımıza meslek edindirme kursları veriyoruz.Yenimahalle'deki 14 kreşte öğretmenlerimiz, çocuklarımıza okul öncesi eğitim dersleri veriyor." ifadelerini kullandı.



Engelliler ve alzaymır merkezleri



Belediye olarak sağlık alanında yaptıkları çalışmalara da değinen Yaşar, engelliler ve alzaymır hastaları için özel projeler hazırladıklarını belirtti.



Yaşar, şöyle konuştu:



"Zihinsel engelliler yaşam merkezinde, engelliler gündüz gelecekler, orada eğitim görecekler, oynayacaklar, stres atacaklar, hangi gruptan olursa olsunlar. Otizmli çocuklar ya da başka engelliler olsun bizim doktorlarımız, bakıcılarımız akşama kadar o çocukları birbirleriyle kaynaştırarak hayatı sevdirecek. İnşallah önümüzdeki dönemde ilk temelini atacağım işlerden birisi bu olacak.



Alzaymır bir yaşlılık hastalığı olduğunu biliyorsunuz. Onun için bu hastalarımız için de gündüz bizim bakabileceğimiz güzel bir tesis kuracağız. İkinci temelini atacağımız proje alzaymır merkezi olacak."



"Kentsel dönüşüm yapanlara da göstereceğiz""



Yamaçevler Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, bin 360 gecekondudan 600'ünü yıkarak, burada yaşayanları ev sahibi yaptıklarını belirten Yaşar, diğerlerinin yıkılması için de çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.



Yeni yaşam alanlarında altyapı ve üstyapı sorunlarını çözerek, sosyal aktivitelerin yapılması için projelerini hazırladıklarını ifade eden Yaşar, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu dönem aday olmayı kabul etmemin birinci nedeni 'Yamaçevler Projesi'dir. Bakanlar Kurulunda iki buçuk sene takıldı kaldı. Cumhurbaşkanımıza çıktım, çözüldü. Yenimahalle'de gecekonduyu tarihe gömeceğiz. Yenimahalle'de gecekondu bitecek, herkes ev sahibi olacak. İşgalcisi de tapulusu da tapu tahsis belgesi de... Kanun ne hak veriyorsa onu veriyoruz.



Yollar, bulvarlar, yeşil alanlar, kat yüksekliği... Bir kentsel dönüşüm nasıl olmalı, onu Türk milletine göstereceğiz. Kentsel dönüşüm yapanlara da göstereceğiz. Örnek bir proje olarak görüyorum. Yeşil alanıyla, boyası, dış cephe görünüşü, her şeyi aynı, tek renk güzel bir proje olacak."



"Otopark yapma yetkisi verilsin"



Yaşar, daha önceki imar planlarında otopark alanları için yer ayrılmadığını ve bundan dolayı ilçe merkezinde trafik sorununun oluştuğunu belirtti.



Büyükşehir belediyelerindeki otopark yapma yetkisinin ilçe belediyelerine de verilmesi gerektiğini dile getiren Yaşar, şunları kaydetti:



"İmar planından başlayarak her daireye, her işletmeye en az iki araç koyacak şekilde otopark planlarını yapmak zorundayız. Özellikle Demetevler bölgesi ve 5'inci, 6'ncı durak çevresi bütün vatandaşlarımızın trafiğinden şikayetçi olduğu yerlerdi. İlçe belediyelerine de otopark yapma yetkisi verilmeli.



Kaymakamlık binası için Sayın Cumhurbaşkanımıza çıktım. 'Yenimahalle'ye yakışmıyor, bir milyon nüfuslu bir ilçeye kaymakamlık binası yakışmıyor' dedim. Şimdi burada Çocuk Esirgeme Kurumunun yeri var. Orası için bütün planlarını Yenimahalle Belediyesi olarak biz bitirdik, TOKİ yapacak. Kaymakamlık binası boşaldığında bütün gücümle oraya çok katlı bir otopark yapacağım. Böylelikle o bölgelerdeki trafik sıkıntısı azalacak."

