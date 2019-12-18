Yenimahalle'de inşaat iskelesi çöktü, 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yenimahalle'de inşaat iskelesi çöktü, 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika

Yenimahalle'de inşaat iskelesi çöktü, 1 ölü 1 yaralı

6 saat önce

ANKARA'da inşaat halindeki okulun 4'üncü katında iskele çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yenimahalle'de inşaat iskelesi çöktü, 1 ölü 1 yaralı, System.String[]
ANKARA'da inşaat halindeki okulun 4'üncü katında iskele çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Yenimahalle ilçesinde 2274 cadde üzerinde yapımı devam eden ilkokulda meydana geldi. İnşaatın 4'üncü katında kurulan iskele bilinmeyen bir nedenle çöktü. İskelede çalışan işçilerden Mehdi Yarba (25) olay yerinde hayatını kaybederken, Sıraç Çelik (43) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi Sıraç Çelik, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Ankara
Yenimahalle, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç cinayetten önce uçucu madde kullandı
6 çocuk annesi eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü Ceren Özdemir'in katilinin bıçağı çaldığı iş yeri sahibi şikayetçi olmadı Mersin'de 6 çocuk annesi, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Son Dakika Haberleri
22:29 Bakan Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması: Devir sürecini çok yakından takip ediyoruz - Son Dakika
22:24 Ankara bakan turhan kanal istanbul'un tüm hazırlıkları bitmek üzere - Son Dakika
22:20 Zonguldak'ta avda kazara arkadaşını vurduğu iddia edilen şüpheli salıverildi - Son Dakika
22:20 Uludağ'da bulunan cesetlerden birinin Efe Sarp'a ait olduğu belirlendi - Son Dakika
22:20 Libya'da başkent Trablus'u savunma seferberliğine katılan 9. şehir Zuvara oldu - Son Dakika
21:05 Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir - Son Dakika
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 22:32:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yenimahalle'de inşaat iskelesi çöktü, 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]