Yenimahalle'de "İşitme Kaybı" semineri - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Yenimahalle'de 'İşitme Kaybı' semineri - Son Dakika

Yenimahalle'de "İşitme Kaybı" semineri

7 saat önce

Yenimahalle Belediyesi ve Medical Park Ankara Hastanesi iş birliğinde gerçekleştirilen seminerde Op. Dr.

Yenimahalle'de

Yenimahalle Belediyesi ve Medical Park Ankara Hastanesi iş birliğinde gerçekleştirilen seminerde Op. Dr. Sinan Kürkçüoğlu, işitme, işitme kaybı tipleri, duyma organı kulak ve bölümleri, işitme sorunu ve tedavi yöntemleri gibi birey sağlığı açısından önem verilmesi gereken konuları ikinci bahar sakinlerine aktardı.

Kürkçüoğlu, "Günlük hayatımızda iyi bir şekilde işitmek çok önemlidir. İşitme aile ve iş ortamında kurduğumuz ilişkilerde önemli bir rol oynamaktadır. Kulak, karmaşık yapısının yanında inanılmaz becerikli bir organdır. 7 bin farklı sesi ayırt edebilen duyma organımız, beynin ses kaynaklarının yerini tespit etmesine yardımcı olur. Kulak yoluna ait doğumsal ve sonradan kazanılan bozukluklar, kulak kiri, kulak zarı yırtıkları, orta kulakta sıvı toplanması, ani işitme kayıpları, enfeksiyonlar, uzun süre gürültüye maruz kalma ve yaşlılığa bağlı kayıplar gibi birçok neden işitme kaybı yaşamamıza neden olur." dedi.

İşitme kaybının hayatı doğrudan etkileyen sonuçlar doğurduğuna dikkati çeken Kürkçüoğlu, "İşitme kaybı yıllar süren kademeli bir süreç içerisinde ilerlemektedir. Çoğu insan farkında olmasa da işitme kaybı rahatsızlığı, dikkat azalması, iletişim kurmakta zorlanma, hafızada zayıflama, iş performansında düşüklük, asabiyet, stres, depresyon gibi onlarca çeşit etkiyi beraberinde getirmektedir. İşitme kaybı ile ilgili ne kadar erken harekete geçersek bu olumsuz sonuçlardan o kadar az etkilenmiş oluruz ve yaşam kalitemiz artar. Bu nedenle vatandaşların vakit kaybetmeden muayene olması ve işitme testini yaptırması gerekmektedir." şeklinde konuştu.

Yenimahalle Belediyesi, Ankara, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:48 Kaynak: AA
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