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Yenimahalle'de Kahve Festivali

1 saat önce

Yenimahalle Belediyesince 20 Temmuz'da Ragıp Tüzün Parkı'nda Kahve Festivali düzenlenecek.

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Yenimahalle Belediyesince 20 Temmuz'da Ragıp Tüzün Parkı'nda Kahve Festivali düzenlenecek.
Yenimahalle Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaz ayları boyunca ilçedeki mesire alanları ve parklar, kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.
Ragıp Tüzün Parkı'nda 20 Temmuz'da düzenlenecek Kahve Festivali'nde vatandaşlar kahve tadımı yapabilecek, filtre kahve yapmanın püf noktaları öğretilecek.
Etkinlik öncesi festivale katılacak firmaların temsilcilerini ağırlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, sadece Yenimahallelilerin değil tüm Ankaralıların festivale katılımını beklediklerini ifade etti. Yaşar, "Bu organizasyonlarla hem sektöre katkımız olacak hem vatandaşlarımız keyifli ve kaliteli zaman geçirecek. Vatandaşlarımızın yaz akşamlarında evlerine kapanmalarını istemiyoruz. Hemşehrilerimizin açık havada birlik ve beraberlik içinde Yenimahalleli olmanın ayrıcalığını yaşamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Festival, ressam Işık Çuhacıoğlu'nun kahve falından tablo yapımı gösterisiyle çeşitli etkinlikler ve hediye çekilişlerine sahne olacak. Yaklaşık 6 saat sürecek festival, açık hava konseriyle son bulacak.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:38 Kaynak: AA
Yenimahalle, Güncel
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